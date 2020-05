Ascolta e guarda il video di Better Days – Giorni Migliori dei Onerepublic e i Negramaro

Originariamente rilasciato come anticipo dell’album Human, Better Days è dal 29 maggio disponibile nella versione con i Negramaro intitolata Giorni Migliori. Leggi testo e la traduzione in italiano della nuova versione del brano, pubblicato per la prima volta il precedente 25 marzo, mentre successivo 22 maggio è stato rilasciato nella versione incisa con il rapper argentino Ivo Alfredo Thomas Serue, aka Khea, battezzata Mejores Días. Ascolta e guarda il video di Better Days – Giorni Migliori, che mostra anche i Onerepublic in gongola a Venezia, ovviamente prima della pandemia.

Mentre si attende ancora una release date ufficiale del quinto album in studio della pop rock band americana capitanata da Ryan Tedder, ecco spuntare questa nuova meravigliosa versione della canzone che, rispetto all’originale, vede la prima strofa rimpiazzata da quella firmata e interpretata da Giuliano Sangiorgi, frontman dell’amata pop rock band formatasi nel 2000, che sentiamo intervenire anche nella seconda strofa.

Com’è nata la collaborazione con i Negramaro?

Un giorno, un servizio televisivo della CNN dedicato al lockdown dell’Italia, è stato casualmente visto da Tedder, che in seguito ha anche scoperto la musica dei Negramaro e la bellissima e unica voce di Giuliano, così, dopo uno scambio spontaneo di messaggi su Instagram, è nata l’idea di incidere una versione parzialmente italiana, anche se a distanza. Del resto Ryan ama l’Italia e parte del prossimo disco, anticipato anche dai singoli Rescue Me, Wanted, Somebody To Love e Didn’t I, è stato scritto proprio nella penisola.

Testo Better Days – Giorni Migliori

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Verse : Giuliano Sangiorgi]

Apro gli occhi e sono a Roma

Tu sai dirmi che anno sei?

Ogni giorno si va tutti in scena

In un film che non parte mai

Dai balcone, un pezzo di noi

Racconta che fai, racconta chi sei

E non si muove più una foglia

Io chiudo gli occhi e penso a lei

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Verse 2: Ryan Tedder & Giuliano Sangiorgi]

Been waking up to a new year (sveglio già un giorno)

Got the past million miles away (in che anno sei?)

I been waking up with a new fear (la paura che io sento)

But I know it’ll wash away

Whatever you do, don’t worry ’bout me

I’m thinking ’bout you, don’t worry ’bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

[Chorus: Ryan Tedder]

Oh, I know that there’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days

[Bridge: Ryan Tedder]

Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days





[Outro: Ryan Tedder]

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that there’ll be better days





La Traduzione di Better Days Giorni Migliori

[Rit.]

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Che non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

[Str. 1: Giuliano Sangiorgi]

Apro gli occhi e sono a Roma

Tu sai dirmi che anno sei?

Ogni giorno si va tutti in scena

In un film che non parte mai

Dai balcone, un pezzo di noi

Racconta che fai, racconta chi sei

E non si muove più una foglia

Io chiudo gli occhi e penso a lei

[Rit.]

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Che non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori





[Str. 2: Ryan Tedder & (Giuliano Sangiorgi)]

Mi sono svegliato per un nuovo anno (sveglio già un giorno)

Il passato è lontanissimo (in che anno sei?)

Mi sono svegliato con una nuova paura (la paura che io sento)

Ma so che andrà via

Qualunque cosa tu faccia, non preoccuparti per me

Sto pensando a te, non preoccuparti per noi

Perché domattina tutto può cambiare, sì

E il tempo ti dirà che è così

[Rit.]

Oh, so che ci saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Che non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

[Ponte]

Giorni migliori (giorni migliori)

Giorni migliori (giorni migliori)

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

[Outro]

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che ci saranno giorni migliori

