OneRepublic – Wanted: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 6 settembre 2019, Wanted è un singolo dei OneRepublic: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Christian Lamb e all’insegna del ballo. I ballerini coinvolti sono: Stephanie Kim, Toi’ya Leatherwood, Morgan Quinn, Monroe Cline, Audrey Douglas e Jessica Lee Keller.

Scritta dai componenti del gruppo Brent Kutzle, Ryan Tedder & Zach Skelton, con la collaborazione di Casey Smith & Tyler Spry e prodotta da quest’ultimo, Tedder, Kutzle & Steve Wilmot, la nuova canzone è caratterizzata da parole di una donna, che dice di sentirsi triste e sola e che vorrebbe essere importante e indispensabile per qualcuno. Qui probabilmente Tedder si riferisce alla moglie Genevieve. In una recente intervista, il frontman ha infatti affermato che da ora in avanti farà in modo di trascorrere più tempo con la sua famiglia, che negli ultimi anni ha visto veramente poco a causa del lavoro.

OneRepublic – Wanted Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

She said, “every time I close my eyes it feels like I could disappear (disappear)

I could overflow an ocean with a cavalcade of all my tears (all my tears)

And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels (how it feels)”

She said, “I’m holding to the notion that I’ll find something real.”

Lei disse, “Ogni volta che chiudo gli occhi sento di poter sparire (sparire)

Potrei far straripare un oceano cavalcando di tutte le mie lacrime (tutte le mie lacrime)

E so di sembrare drammatica, ma è proprio così che mi sento (che mi sento)”

Disse, “Mi sto attenendo all’idea che troverò qualcosa di concreto”.

[Chorus]

Yeah, I just want to be wanted (ooh)

I could use a little love sometimes

I just need to be needed (ooh)

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

I just want to be

Sì, voglio solo essere desiderata (ooh)

A volte mi servirebbe un po’ d’amore

Ho solo bisogno di sentirmi importante (ooh)

Mi piacerebbe sapere di essere nella mente di qualcuno

Vorrei solo essere una persona di cui qualcuno abbia bisogno

Voglio solo essere più di una goccia nel mare

Voglio solo esserlo

[Verse 2]

She said, “I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)

So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)

And I know I sound dramatic but that’s just how it feels

I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real”





Disse, “Sto calcolando il mio karma e penso che sia ora di riscuoterlo (riscuoterlo)

Sono così stanca di vivere all’ombra di una montagna di ciò che avrebbe potuto essere (avrebbe potuto essere)

E so di sembrare drammatica, ma è proprio così che mi sento

Sto cercando qualcuno che mi dica che sono autentica”

[Chorus]

I just want to be wanted (ooh)

I could use a little love sometimes

I just need to be needed (ooh)

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

I just want to be someone that somebody needs

I just want to be more than a drop in the sea

Sì, voglio solo essere desiderata (ooh)

A volte mi servirebbe un po’ d’amore

Ho solo bisogno di sentirmi importante (ooh)

Mi piacerebbe sapere di essere nella mente di qualcuno

Vorrei solo essere una persona di cui qualcuno abbia bisogno

Voglio solo essere più di una goccia nel mare

Voglio solo esserlo

[Bridge]

I just want to be wanted

Oh yeah

We just want to be wanted

Oohh

Voglio solo essere desiderata

Oh si

Vogliamo solo essere desiderati

Oohh





[Outro]

I just want to be wanted

I could use a little love sometimes

I just need to be needed

Like to know I’m crossin’ someone’s mind

Voglio solo essere desiderata

A volte mi servirebbe un po’ d’amore

Ho solo bisogno di sentirmi importante

Mi piacerebbe sapere di essere nella mente di qualcuno





