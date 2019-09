OneRepublic – Somebody To Love: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato l’11 settembre 2019, Somebody To Love è un singolo dei OneRepublic nata durante l’undicesima ed ultima puntata di “Songland“, show tv nel quale celebri artisti del mondo della musica si affidano a giovani cantautori per trovare la loro canzone inedita.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questo pezzo, già suonato lo scorso mese al Red Rocks Amphitheatre con l’orchestra Colorado Symphony, che arriva a pochi giorni dal singolo Wanted, rilasciato lo scorso 6 settembre.

Si tratta di una struggente canzone d’amore, che descrive il pietoso stato d’animo di chi si è inaspettatamente visto scaricato dalla donna amata, per un’altra persona…

OneRepublic – Somebody To Love Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Never could imagine the way the story happened

You with someone new

I used to be your focus, now you don’t even notice

When I leave the room

Non avrei mai immaginato che la storia sarebbe andata così

Tu con qualcun altro

Ero al centro della tua attenzione, adesso nemmeno te ne accorgi

Quando esco dalla stanza

[Pre-Chorus 1]

You weren’t even try to make me jealous

But you can’t help it, you can’t help it

Non hai nemmeno provato a farmi ingelosire

Ma non puoi farci nulla, non puoi farci nulla

[Chorus]

And it kills me to know that you found

Somebody to love, somebody to love

Tell me how can I go on without

Somebody to love, somebody to love

Somebody to love

Somebody to love

Somebody to

E mi distrugge sapere che hai trovato

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Dimmi come posso andare avanti senza

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Qualcuno da amare

Qualcuno da amare

Qualcuno da.

[Verse 2]

They say that love comes easy

Whenever it comes easy and I see it on your face

I don’t want you to be lonely

But right now, I’m the only one who feels this way

Dicono che l’amore si ottenga facilmente

Ogni volta che è così e te lo leggo in faccia

Non voglio che tu rimanga sola

Ma adesso, sono l’unico che si sente in questo modo





[Pre-Chorus 2]

And I ain’t even try to make you miss me, make you miss me

I know we’re history

E non sto nemmeno provando a farti sentire la mia mancanza, a farti sentire la mia mancanza

So che è finita

[Chorus]

But it kills me to know that you found

Somebody to love, somebody to love

Tell me how can I go on without

Somebody to love, somebody to love

Somebody to love

Somebody to love

Ma mi uccide sapere che hai trovato

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Dimmi come posso andare avanti senza

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Qualcuno da amare

Qualcuno da amare

[Interlude]

Somebody to

(Some-bo-dy-to-love-some-bo)

Somebody to

(Wooo)

Qualcuno da

(qualcuno da amare)

Qualcuno da

[Pre-Chorus 1]

You weren’t even tryin’ to make me jealous

But you can’t help it, you can’t help it

Non hai nemmeno provato a farmi ingelosire

Ma non puoi farci nulla, non puoi farci nulla





[Chorus]

And it kills me to know that you found

Somebody to love, somebody to love

Tell me how can I go on without

Somebody to love, somebody to love

Somebody to love

Somebody to love

E mi distrugge sapere che hai trovato

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Dimmi come posso andare avanti senza

Qualcuno da amare, qualcuno da amare

Qualcuno da amare

Qualcuno da amare

[Outro]

I used to be your focus, now you don’t even notice

When I leave the room

Ero al centro della tua attenzione, adesso nemmeno te ne accorgi

Quando esco dalla stanza





