Olly – Mai E Poi Mai: audio e testo del nuovo brano

Il testo di Mai E Poi Mai, singolo del rapper genovese classe 2001, Federico Olivieri, in arte Olly, disponibile dal 28 maggio 2020.

Ascolta la nuova coinvolgente canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Yanomi, stesso producer di un certo Alfa, anch’egli genovese, che da sempre si affida a lui per i beat dei sue brani.

Olly – Mai E Poi Mai testo

Li senti gli scogli sotto le onde?

Le senti le onde sopra gli scogli?

Le senti le corde sotto le dita?

Le senti le dita sopra le corde?

E i sentimenti cavie di bastarde

E se ti mente la devi lasciare

Li senti i denti stringere la lingua?

Perché… non vogliono lasciarti parlare

Ho cambiato più giri di Brignole

Ma non ho trovato ancora chi assomiglia a me

Il giorno che la trovo la sposo, la ucciderò

Se non può stare qui, sicuro non la lascio a te

E si sono geloso di ciò che non ho

Di ciò che ne ho, di ciò per un po’

E ho corso con scarpe strette

Sai, non avevo tempo di cambiarle

Dovevo scappare presto perché

Questi vogliono me

Ma io no, non li voglio

Non mi avranno mai

No mai e poi mai

Vuoi capire me?

Ma neanch’io, so chi sono

Chiediti un po’ di te

Che caxxo ne sai…





Questi vogliono me

Ma io no, non li voglio

Non mi avranno mai

No mai e poi mai

Vuoi capire me?

Ma neanch’io so chi sono

Chiediti un po’ di te

Che caxxo ne sai

Ti rispondo io: “niente”

Calore latente

Tra noi non esiste

Legame da un pezzo

Ora mi fa schifo

Sapere che mentre

Io penso a quei tempi

Probabilmente stai succhiando un c-

Noi siamo due calamite

Tu più io il meno e ci manca

Che ho fatto tanto per esser di più

Che ti ho allontanata, uoh-uoh-uoh-uoh

Ma quanto ti ho allontanata

Uoh-uoh-uoh, uoh-oh-oh-oh, yeah

Va bene così

Noi siamo belli così

E siamo bellicosi

Amiamo fare la guerra

Siamo rimasti soli

Sto perdendo gli amici

Che tutti in fondo sotto al viso son pieni di mer*a

E magari pure io

Che parlo sempre degli altri

E mi ci metto anch’io

Dentro alla lista degli altri

Ed una mano lava l’altra

e tutte due lavano il viso

Ma uno stron*o vale l’altro

E no, non vale il mio sorriso

Questi vogliono me

Ma io no, non li voglio

Non mi avranno mai

No mai e poi mai

Vuoi capire me?

Ma neanch’io, so chi sono

Chiediti un po’ di te

Che caxxo ne sai…

Questi vogliono me

Ma io no, non li voglio

Non mi avranno mai

No mai e poi mai

Vuoi capire me?

Ma neanch’io so chi sono

Chiediti un po’ di te

Che caxxo ne…





