OneRepublic – Didn’t I: video ufficiale, audio, testo e traduzione del singolo

In Didn’t I, i OneRepublic raccontano un amore giunto ormai al capolinea. Il singolo è stato rilasciato il 13 marzo 2020 e sarà incluso nel quinto album in studio Human, che dovrebbe essere pubblicato il successivo 8 maggio, a oltre tre anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Oh My My, certificata Oro nella penisola.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella canzone, che arriva dopo Rescue Me, Wanted e Somebody To Love. Gli autori sono Zach Skelton, Kygo, JHart, Brent Kutzle & Ryan Tedder, con produzione degli ultimi due e John Nathaniel.

Il protagonista parla di questo amore svanito, che tuttavia è molto difficile da dimenticare, infatti ricorda le cose che faceva insieme alla persona amata, stabilmente nei suoi pensieri, tanto che alle volte, gli sembra di vederla o sentirla.

Didn’t I – OneRepublic – Testo

[Intro]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

[Verse 1]

Swear I saw your face

At a coffee shop on 8th

Or maybe it was in my mind?

And I swear that I heard your laugh

From a person that walked past me

At a party the other night

[Pre-Chorus]

Never thought we’d ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We’re the type of melody that don’t fade out

Don’t fade out, can’t fade out

[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die

[Verse 2]

Do you remember all those plans

That we made after too many drinks

In the kitchen of your brother’s apartment?

When life was like a wishin’ well

4:00 AM, I’m raisin’ hell

Damn, I knew you oh-so well

[Pre-Chorus]

Never thought we’d ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We’re the type of melody that don’t fade out

Don’t fade out, can’t fade out

[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die

[Bridge]

We had our moments, didn’t we? (Oh)

So much that we will never be (Oh)





[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try? (Try)

Know that I, know that I still care for you (For)

Tell me why good things have to die (To die)





OneRepublic Didn’t I Traduzione

[Intro]

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non, non, non volavamo?

So che, sai che tengo ancora a te

Ma no, non ci eravamo detti addio?

[Str. 1]

Giuro di aver visto la tua faccia

In un bar sull’8va strada

O forse me lo sono immaginato?

E giuro di aver sentito la tua risata

Da una persona che mi è passata accanto

Ad una festa la scorsa notte

[Pre-Rit.]

Non avrei mai pensato a una vita senza di te

Prenderei te al posto di chiunque altra, senza dubbio

Siamo il tipo di melodia che non si spegne

Non non si spegne, non può finire

[Rit.]

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non, non, non volavamo?

Sai che, sai che tengo ancora a te

Ma no, non ci eravamo detti addio?

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non ci, non ci, non ci avevamo provato?

So che, sai che tengo ancora a te

Dimmi perché le cose belle devono morire





[Str. 2]

Ricordi tutti quei progetti

Che facevamo dopo aver bevuto troppo

Nella cucina dell’appartamento di tuo fratello?

Dove la vita era come un pozzo dei desideri

Le quattro del mattino e sto scatenando l’inferno

Accidenti, ti conoscevo così bene

[Pre-Rit.]

Non avrei mai pensato a una vita senza di te

Prenderei te al posto di chiunque altra, senza dubbio

Siamo il tipo di melodia che non si spegne

Non non si spegne, non può finire

[Rit.]

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non, non, non volavamo?

Sai che, sai che tengo ancora a te

Ma no, non ci eravamo detti addio?

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non ci, non ci, non ci avevamo provato?

So che, sai che tengo ancora a te

Dimmi perché le cose belle devono morire

[Ponte]

Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, no? (Oh)

Così tanti che non staremo mai insieme (oh)

[Rit.]

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non, non, non volavamo?

Sai che, sai che tengo ancora a te

Ma no, non ci eravamo detti addio?

Non ti ho, non ti ho, non ti ho amata?

Non ci, non ci, non ci avevamo provato? (Provato)

So che, sai che tengo ancora a te

Dimmi perché le cose belle devono morire (morire)

