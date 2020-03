OneRepublic – Better Days: audio, testo e traduzione del nuovo ottimistico brano

Better Days è una canzone dei OneRepublic, rilasciata il 25 marzo 2020 e scritta da Ryan Tedder nell’era del CoronaVirus, nel bel mezzo della pandemia mondiale. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Mentre un po’ tutti siamo in quarantena, il gruppo rende disponibile questo nuovo assaggio di Human, quinto album in studio, che vedrà la luce il successivo 8 maggio. Il brano arriva a meno di due settimane di distanza dal precedente Didn’t I, a sua volta preceduto da “Somebody To Love“, “Wanted” e “Rescue Me“, ma la traccia in oggetto sarà inclusa nell’edizione deluxe del disco, successore di Oh My My (2016).

Mentre la band continua a promuovere il citato ultimo singolo, ecco spuntare questo brano promozionale, una canzone gradevole, positiva e ottimista, nella quale Tedder canta che le cose andranno inevitabilmente meglio e che una volta superato tutto questo, vivremo tutti quanti giorni migliori.

Ryan Tedder, Tyler Spry e Brent Kutzle, risultarono positivi al Coronavirus e dovettero stare in quarantena per due settimane. Il frontman non sapeva quanto fosse grave la pandemia, fino a quando non si presero misure più drastiche, come il blocco di Los Angeles. Il ritornello di questo pezzo era già stato scritto nove mesi prima, ma mancavano ancora i testi delle strofe, quindi il cantautore, ispirato da tutto questo, l’ha scritta il più velocemente possibile in modo da poterla rilasciare il prima possibile.

OneRepublic Better Days Testo

[Chorus]

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days

[Verse 1]

Waking up in California

But these clouds they won’t go away

Everyday is like another storm, yeah

I’m just trying not to go insane

Yeah, in the city shining so bright

So many dark nights, so many dark days

But every time I feel the paranoia

I close my eyes and I pray

[Chorus]

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days

[Verse 2]

Been waking up to a new year

Got the past a million miles away

I’m waking up with a new fear

But I know it’ll wash away

Whatever you do don’t worry ’bout me

I’m thinking ’bout you, don’t worry ’bout us

‘Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

[Chorus]

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine ’bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days





[Bridge]

Better days (Better days)

Better days (Better days)

May we never ever shed another tear for today

Cause’ oh I know that there’ll be better days

[Outro]

May we never ever shed another tear for today

‘Cause oh, I know that they’ll be better days





Better Days Traduzione OneRepublic

[Rit.]

Oh, so che saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Che non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che saranno giorni migliori

[Str. 1]

Svegliarsi in California

Ma queste nuvole non andranno via

Ogni giorno è come un’altra tempesta, sì

Sto solo cercando di non impazzire

Sì, nella città così splendente

Così tante notti oscure, così tanti giorni bui

Ma ogni volta che sento la paranoia

Chiudo gli occhi e prego





[Rit.]

Oh, so che saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che saranno giorni migliori

[Str. 2]

Mi sono svegliato per un nuovo anno

Il passato è lontanissimo

Mi sono svegliato con una nuova paura

Ma so che andrà via

Qualunque cosa tu faccia, non preoccuparti per me

Sto pensando a te, non preoccuparti per noi

Perché domattina tutto può cambiare, sì

E il tempo ti dirà che è così

[Rit.]

Oh, so che saranno giorni migliori

Oh, quel sole sta per venire dalla mia parte

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che saranno giorni migliori

[Ponte]

Giorni migliori (giorni migliori)

Giorni migliori (giorni migliori)

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che saranno giorni migliori

[Outro]

Non verseremo un’altra lacrima per oggi

Perché oh, so che saranno giorni migliori

