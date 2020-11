Bad Bunny – El Último Tour del Mundo: titoli canzoni del nuovo album

Il 27 novembre esce su Rimas Entertainment El Último Tour del Mundo, il terzo album in studio solista del cantante portoricano Bad Bunny, il terzo rilasciato nel 2020, dopo YHLQMDLG e la racconta (di scarti provenienti dalla lavorazione dell’album YHLQMDLG) Las que no iban a salir, rispettivamente pubblicati il 29 febbraio e il 10 maggio. I titoli delle canzoni.

A soli nove mesi dell’ultima fortunata fatica discografica, che ha ottenuto un notevole successo commerciale e il plauso della critica, il cantautore volta già pagina con questo disco, anticipato da Dakiti, inciso con la collaborazione del collega e amico Jhay Cortez, uno dei tre ospiti del progetto insieme ad Abra e Rosalía. Ma perché il cantante ha scelto di fare uscire tre dischi lo stesso anno?





Beh, le buone notizie per i fan dell’artista classe 1994 finiscono qui, perché come può suggerire il titolo dell’album, formato da un totale di 16 nuove canzoni, questo dovrebbe essere l’ultimo lavoro prima del ritiro dalla musica per un periodo di tempo non definito, un po’ come ha fatto il collega portoricano Anuel AA, che qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dalla scena, ma se Anuel ha giustificato questa scelta per stare insieme al figlio, non si sa ancora il perché il collega abbia preso questa decisione, che lascia sicuramente l’amaro in bocca.

El Último Tour del Mundo tracklist (Bad Bunny album novembre 2020)

El Mundo es Mio Te Mudaste Hoy Cobré Maldita Pobreza La Noche de Anoche (Feat. ROSALÍA) Te Deseo lo Mejor Yo Visto Así Haciendo Que Me Amas Booker T La Droga Dakiti (Feat. Jhay Cortez) Trellas Lyrics Sorry Papi by (Feat. ABRA) 120 Antes Que Se Acabe Cantares De Navidad