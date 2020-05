Bad Bunny – “Las Que No Iban A Salir” nuovo album uscito a sorpresa: audio e titoli delle canzoni

Las Que No Iban A Salir è il terzo album in studio solista del rapper e cantante portoricano Bad Bunny, rilasciato senza alcun preavviso il 10 maggio 2020 per Rimas Entertainment. I titoli delle canzoni e l’audio.

Una settimana prima dell’uscita ufficiale, il cantante aveva fatto ascoltare in un video live su Instagram parte delle dieci canzoni che compongono il progetto, dicendo che “non sarebbero mai uscite”, in realtà quello era un riferimento al titolo dell’album “quelle che non sarebbero uscite”. “En Casita” , inciso con la fidanzata Gabriela, è stato rilasciato su SoundCloud il 4 aprile 2020 come singolo principale. “Cómo se siente” (Remix) è invece il secondo singolo dell’album, in parte registrato durante la quarantena.

I featuring del disco, che arriva a poco meno di due mesi e mezzo di distanza da YHLQMDLG, sono Nicky Jam, Zion & Lennox, Jhay Cortez, Don Omar, Yandel e la citata Gabriela Berlingeri. I produttori del progetto: Chris Jeday, Gaby Music, Hazen, Huztle, Jhay Cortez, J.R., Misael, Nesty “La Mente Maestra”, Ronny J, Subelo NEO & Tainy.

Bunny ha scelto il 10 maggio come data d’uscita, anche perché era la festa della mamma. Las Que No Iban A Salir lo ha infatti definito un regalo a tutte le mamme.





Las Que No Iban A Salir tracklist (Bad Bunny album 2020)

SI ELLA SALE 2:23 MÁS DE UNA CITA (con Zion & Lennox) 3:03 BYE ME FUI 2:58 CANCIÓN CON YANDEL (con Yandel) 3:29 PA’ ROMPERLA (con Don Omar) 3:14 BAD CON NICKY (con Nicky Jam) 3:22 BENDICIONES 2:35 CÓMO SE SIENTE (Remix con Jhay Cortez) 3:47 RONCA FREESTYLE 2:30 EN CASITA (feat. Gabriela) 2:56

Audio delle canzoni