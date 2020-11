Leggi il testo e la traduzione della contagiosa Dákiti di Bad Bunny & Jhay Cortez

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video di Dakiki, contagioso singolo dei portoricani Bad Bunny e Jhay Cortez, rilasciato il 30 ottobre 2020 per Rimas Music. Il filmato sottostante è stato diretto da Stillz.

Il cantante e produttore Jesús Nieves Cortés, meglio conosciuto come Jhay Cortez, e il collega Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, hanno ancora una volta unito le forze in questa interessante canzone, scritta con la collaborazione di Gabriel Mora e prodotta da Tainy e La Paciencia. Non è al momento confermato che i due artisti abbiano partecipato anche alla produzione, ma sembra di si.

Il brano segna complessivamente la terza collaborazione tra i due artisti, ma la prima in una canzone che non è un remix. In precedenza, i due avevano lavorato insieme in “No Me Conoce (Remix)” e in “CÓMO SE SIENTE (REMIX)”.

Che significa Dakiti? Di cosa parla la canzone?

Il nome “DÁKITI” deriva da un pub con lo stesso nome situato a San Juan, in Porto Rico, mentre per quel che concerne il significato di questo pezzo, è più o meno la solita solfa, con i due che vanno dietro a una donzella che naturalmente vorrebbero portarsi a letto. Ovviamente non mancano citazioni a famosi brand di lusso.

Testo Dákiti di Bad Bunny & Jhay Cortez

[Ritornello: J. Cortez]

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no has llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, es que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver

[1a Strofa: B. Bunny]

Y a vece’ e’ Dolce, a vece’ Bulgari

Cuando te lo quito despué’ de lo’ partie’

Las copa’ de vino, las libra’ de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú mueve’ el culo fenomenal

Pa’ yo devorarte como animal

Si no te ha’ venío’, yo te vo’a esperar

En mi cama y lo vo’a celebrar

[Pre-Ritornello: Jhay C. & Bad B.]

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo

Y si tú me tira’, vamo’ a nadar en lo hondo

Si e’ por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

A mí sin cojone’ a lo que digan tu’ amiga’

[Ritornello: Bad B. & (J. Cortez)]

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no ha’ llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, e’ que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver (¿Me sigue’?)

[2a Strofa: Jhay C. & B. Bunny]

Mami, me tiene’ juquea’o, sí

Si fuera’ la Uru’, me tuviese’ parquea’o

Dando vuelta’ por Condado, contigo siempre arrebata’o

Tú no ere’ mi señora, pero

Toma cinco mil, gástalo en Sephora

Louis Vuitton, ya no compra en Pandora

Como piercing, a los hombre’ perfora, eh-eh-eh

[Ponte: Bad B. & (Jhay C.)]

Hace tiempo le rompieron el cora (El cora)

Estudiosa, puesta pa’ ser doctora (Doctora)

Pero (Pero), le gustan los títere’ wheeliando motora’ (Motora’)

Yo estoy pa’ ti las veinticuatro hora’





[Pre-Ritornello: J. Cortez & (B. Bunny), Insieme]

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo (Yo te lo pongo)

Y si tú me tira’, vamo’ a nadar en lo hondo (Nadar en lo hondo)

Si es por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

Y a mí sin cojone’ lo que digan tu’ amiga’

[Ritornello: Bad B. & Jhay C.]

Ya yo me enteré, se nota cuando me ve’

Ahí donde no ha’ llega’o sabe’ que yo te llevaré

Y dime qué quiere’ beber, e’ que tú ere’ mi bebé

¿Y de nosotro’ quién va a hablar? Si no nos dejamo’ ver

[Conclusione: Bad Bunny]

Y a vece’ e’ Dolce, a vece’ Bulgari

Cuando te lo quito despué’ de lo partie’

La’ copa’ de vino, las libra’ de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú mueve’ el culo fenomenal

Pa’ yo devorarte como animal

Si no te ha’ venío’, yo te vo’a esperar

En mi cama y lo vo’a celebrar





Dákiti Traduzione

[Ritornello]

Piccola, l’ho già scoperto, si nota quando mi guardi

Là dove non sei arrivata, sai che ti ci porterò

E dimmi cosa vuoi da bere, è che sei la mia piccola

E chi parlerà di noi? Se non ci lasciamo vedere

[Strofa 1]

E a volte è Dolce, a volte Bulgari [Nota: qui naturalmente la parola Dolce ha un doppio significato: che lei è dolce e che indossa Dolce e Gabbana, oltre che Bulgari]

Quando te lo tolgo dopo le feste

I bicchieri di vino, i chili di erba

Tu si molto sciolta, io sono in un safari

Muovi il tuo fondoschiena fenomenale

Così posso divorarti come un animale

Se non sei arrivata, ti aspetto

Nel mio letto e festeggerò

[Pre-Ritornello]

Piccola, io non vado contro di te

E te lo do sempre

E se me lo chiedi, andremo a nuotare nel profondo

Se dipendesse da me, te lo darei

Da settembre ad agosto

A me non frega nulla di quello che dicono le tue amiche





[Ritornello]

L’ho già scoperto, si nota quando mi guardi

Là dove non sei arrivata, sai che ti ci porterò

E dimmi cosa vuoi da bere, è che sei la mia piccola

E chi parlerà di noi? Se non ci lasciamo vedere (Mi segui?)

[Strofa 2]

Piccola, mi hai eccitato, si

Se fossi la Uru’, mi avresti parcheggiato [Nota: la Urus è un modello di Lamborghini]

Andando in giro per Condado con te sempre fatto

Non sei la mia signora, ma

Prendi cinquemila, spendili da Sephora

Louis Vuitton, non fa più acquisti da Pandora

Come un piercing, agli uomini perfora, eh-eh-eh

[Ponte]

Tempo fa le hanno spezzato il cuore (il cuore)

Studiosa, destinata a diventare una dottoressa (Dottoressa)

Ma (Ma), le piacciono i pupazzi che fanno impennate sulle motociclette (motociclette)

Io sono lì per te 24 ore su 24

[Pre-Ritornello]

Piccola, io non vado contro di te

E te lo do sempre (te lo do )

E se me lo chiedi, andremo a nuotare nel profondo (Nuotare nel profondo)

Se dipendesse da me, te lo darei

Da settembre ad agosto

A me non frega nulla di quello che dicono le tue amiche

[Ritornello]

L’ho già scoperto, si nota quando mi guardi

Là dove non sei arrivata, sai che ti ci porterò

E dimmi cosa vuoi da bere, è che sei la mia piccola

E chi parlerà di noi? Se non ci lasciamo vedere

[Conclusione]

E a volte è Dolce, a volte Bulgari

Quando te lo tolgo dopo le feste

I bicchieri di vino, i chili di erba

Tu si molto sciolta, io sono in un safari

Muovi il tuo fondoschiena fenomenale

Così posso divorarti come un animale

Se non sei arrivata, ti aspetto

Nel mio letto e festeggerò