Ascolta Il Regalo Perfetto di Galeffi (con testo)

Rilasciato il 27 novembre 2020, Il Regalo Perfetto è un singolo del cantautore romano Marco Cantagalli, meglio conosciuto come Galeffi, scritto e composto insieme a Iacopo Sinigaglia e prodotto da quest’ultimo.

L’audio e il testo di questa interessante canzone, regalata ai fan in occasione dell’uscita fisica di Settebello, secondo album del cantante classe 1991, la cui versione digitale fu resa disponibile il 20 marzo 2020, in piena pandemia.

Nel CD è anche presente una versione speciale di Cercasi Amore, un modo nuovo per riscoprire uno dei pezzi più amati del secondo lavoro di questo amato artista. Anticipato da “Cercasi amore”, “America”, “Dove non batte il sole” e dalla title track “Settebello”, l’album è stato prodotto dai Mamakass ed è nato nel suo piccolo appartamento a Montesacro, quartiere di Roma, durante le giornate passate ad ascoltare la sua collezione di vinili.

Nella nuova coinvolgente canzone, uno sconsolato Galeffi invita la persona che ama a recarsi da lui e scartarlo come fosse un regalo di Natale…

Il Regalo Perfetto Galeffi Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

Resto nel letto che fuori si muore

Fa un freddo cane anche sotto il piumone-e

Ci vorrebbe un bagno

Lungo fino a capodanno

Ho litigato col termosifone

Passano “Balto” in televisione-e

Ma tanto non lo sto guardando

Sarà perché ti sto pensando un po’

E fanno festa tutti quanti tranne me

[Rit.]

Non è normale

Che mi manchi anche il giorno di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo perfetto per te, eh-eh-eh-eh

Sento le campane

Nella testa ho la messa di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo più bello che c’è, eh-eh-eh-eh

[2a Strofa]

Sto sul divano da ventiquattr’ore

Non mi è passato ancora il raffreddore

Sarebbe bello averti accanto

Così magari mi addormento un po’

E fanno festa tutti quanti tranne me





[Rit.]

Non è normale

Che mi manchi anche il giorno di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo perfetto per te, eh-eh-eh-eh

Sento le campane

Nella testa ho la messa di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo più bello che c’è, eh-eh-eh-eh

[Ponte]

E quante cose vorrei dirti

Ma non so come spiegarmi

Non mi basta che mi abbracci solo per un po’

E ho la pancia piena di ricordi

Un altro inverno per dimenticarli

Non mi basta che ti scusi un’altra volta, no

Fanno l’amore tutti quanti tranne me

[Rit.]

Non è normale

Che mi manchi anche il giorno di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo perfetto per te

Sento le campane

Nella testa ho la messa di Natale

Vienimi a scartare

Sono il regalo più bello che c’è