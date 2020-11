Leggi il testo e la traduzione e guarda il video di Yo Visto Asì di Bad Bunny

Guarda il video e leggi il testo e la traduzione in italiano e Yo Visto Asì (Mi vesto così), secondo singolo di Bad Bunny estratto dall’album El Último Tour del Mundo, uscito il 27 novembre 2020. Il filmato è stato diretto da STILLZ e presenta una serie di cameo, tra cui Ricky Martin, Sofia Vergara, Ruby Rose, Karol G e altri, si, perché come ormai molti di voi sapranno, questo è l’ultimo progetto discografico del cantautore, che ha annunciato il ritiro dalla musica.

Scritto dall’interprete e prodotto da Mauricio Quijada, in arte Maux, il brano è stato annunciato il 20 novembre dal marchio di patatine Cheetos, con il quale il cantante portoricano ha collaborato per una promozione.

La canzone mette in luce la moda e lo stile unici dell’artista, che qui trasmette il messaggio di quanto sia importante essere se stessi e non cambiare a causa di ciò che dicono le persone.

Testo Yo Visto Asì di Bad Bunny

[Ritornello]

Yo visto así, no me vo’a cambiar

Si no te gusta no tienes que mirar

Yo visto así, no me vo’a cambiar

Me pongo lo que quiera, tú no lo va’ a pagar

Lo que digas no me importa (La-la, la-la)

No me importa (La-la)

Lo que digas no me importa (La-la, la-la)

No me importa (La-la, la-la)

[1a Strofa]

Ey

Boté to’ las Nikes, firmé con Adidas (Wuh)

Mi flow no creo que venga en tu medida

Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida, ey

Como Juan Gabriel cantando “Querida”

Nunca dejo que el odio decida

Mi valor no se basa en cómo yo me vista

Tú criticando y yo en portada’ de revista, yeh-yeh

Me importan muchas cosa’

Pero tu opinión no está en esa lista

Hoy salí con piquete de artista

[Pre-Ritornello]

Y Louis Vuitton el backpack, la combi flatlag

Tanta suerte debería jugar blackjack

Si quiero me visto de Panda como Jack Black

Y ustede’ loco, los tengo haciéndome hackjack

[Ritornello]

Yo visto así, no me vo’a cambiar

Si no te gusta no tienes que mirar

Yo visto así, no me vo’a cambiar

Me pongo lo que quiera, tú no lo va’ a pagar

Lo que digas no me importa (La-la, la-la)

No me importa (La-la)

Lo que digas no me importa (La-la, la-la)

No me importa (La-la, la-la)





[2a Strofa]

Cuando niño, mami me vestía

Quizá’ la tuya mató tus fantasías

Si fuera bombero me vistiera de polícia

Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía

Y si yo quiero la uso mil vece’ (Ey)

Con el mismo mahón todo se parece (Wuh, wuh, wuh, wuh)

Las mismas tenis, mis pie’ ya no crece (Wuh), eh-eh

Si quiero un flow nuevo siempre que amanece (Yeh-yeh, yeh-yeh)

Cuello de tortuga con raya’ y pece’ (Yeh-yeh, yeh-yeh)

[Pre-Ritornello]

Y Louis Vuitton el backpack, la combi flatlag

Tanta suerte debería jugar blackjack

Si quiero me visto de Panda como Jack Black

Y ustede’ loco, los tengo haciéndome hackjack (Ah)

[Outro]

Yo visto así

Yeh-yeh, ey

Yo visto así (Ah-ah-ah), ey

Yo visto así (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Yo visto así (Así), jaja





Yo Visto Asì Traduzione

[Coro]

Mi vesto così, non mi cambierò

Se non ti piace non devi guardare

Mi vesto così, non cambierò

Indosso ciò che voglio, non sei tu a pagarlo

Non mi interessa quello che dici

Non mi interessa (la-la)

Non mi interessa quello che dici

Non mi interessa

[Strofa 1]

Ehi

Ho buttato via tutte le Nike, ho firmato con Adidas (Wuh)

Non credo che il mio flow sia della tua taglia

Faccio quello che voglio, stron*o, è la mia vita, ehi

Come Juan Gabriel che canta “Querida” [Nota: Bad Bunny si riferisce alla canzone “Querida” del cantante messicano Juan Gabriel, pubblicata nel 1984 come parte dell’album Recuerdos II. “Querida” è stato il primo grande successo del cantante, che l’ha fatto conoscere in tutta l’America Latina.]

Non ho mai lasciato che l’odio decida

Il mio valore non si basa su come mi vesto

Tu critichi e io sulle copertine delle riviste

Mi interessano molte cose

Ma la tua opinione non è su quella lista

Oggi sono uscito con lo stile di un artista





[Pre-Ritornello]

E lo zaino Louis Vuitton, la combinazione flatlag

Così fortunato che dovrei giocare a blackjack

Se voglio, mi vesto da Panda come Jack Black [Nota: riferimento a Kung Fu Panda, film d’azione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson, che vede protagonista il panda Po interpretato da Jack Black, attore, musicista, comico e cantautore statunitense.]

E voi pazzi, li ho fatti hackerare me

[Ritornello]

Mi vesto così, non mi cambierò

Se non ti piace non devi guardare

Mi vesto così, non cambierò

Indosso ciò che voglio, non sei tu a pagarlo

Non mi interessa quello che dici

Non mi interessa (la-la)

Non mi interessa quello che dici

Non mi interessa

[Strofa 2]

Da bambino, la mamma mi vestiva

Forse la tua ha ucciso le tue fantasie

Se fossi un pompiere, mi vestirei da poliziotto

E darei fuoco a chiunque mi critichi

E se voglio, lo userò mille volte

Con gli stessi jeans tutto sembra uguale

Le stesse scarpe da tennis, i miei piedi non crescono più

Se voglio un nuovo flow ogni volta che albeggia

Dolcevita con strisce e pesci

[Pre-Ritornello]

E lo zaino Louis Vuitton, la combinazione flatlag

Così fortunato che dovrei giocare a blackjack

Se voglio, mi vesto da Panda come Jack Black

E voi pazzi, li ho fatti hackerare me

[Outro]

Mi vesto così

Sì-sì, ehi

Mi vesto così (Ah-ah-ah), ehi

Mi vesto così (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Mi vesto così (così), haha