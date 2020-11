Leggi il testo e la traduzione di “La Noche de Anoche” by Bad Bunny & Rosalía

In La Noche de Anoche, Bad Bunny e Rosalía duettano sulle insicurezze che sorgono dopo aver avuto un incontro sessuale la notte precedente. Entrambi sottolineano che la notte è stata indimenticabile e che ha causato loro emozioni difficili da spiegare, e per questo dubitano che accadrà di nuovo anche se temono che non sia così.

Audio, testo e traduzione in italiano di questa contagiosa e bollente canzone, che segna la prima collaborazione (e forse ultima) tra il cantante portoricano e la collega spagnola Rosalía Vila Tobella.

Ho scritto tra parentesi la parola “ultima”, perché come molti di voi ormai sapranno, il cantautore ha annunciato il ritiro dal mondo della musica, per un periodo di tempo non definito. Sarà un addio o un arrivederci?

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Gaby Music, Chris Jedi & Tainy, la canzone in oggetto è stata inserita come quinta traccia dell’album El Último Tour del Mundo, pubblicato venerdì 27 novembre 2020. Inutile dire che era tra le tracce più attese ed a parer mio non ha tradito le aspettative in quanto risulta veramente molto gradevole.

Testo La Noche de Anoche

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro: ROSALÍA]

Yo sé que esto no volverá a pasar

Pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad

[Rit: ROSALÍA (Bad B.)]

Porque la noche de anoche fue (-ue)

Algo que yo no puedo explicar

Sola, dando y dándole sin parar (-rar)

Tú me decías que morías por mí

[B. Bunny]

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)

Eh, eh

[1a Strofa: Bad B., ROSALÍA]

Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno

Pero me dejaste el corazón frío, invierno

Soñando que contigo e’ que duermo (Duermo)

Dime, papi

Dime, mami

¿Esa noche quién la borra?

Tú me besaste’ y se me cayó la gorra

Sin mucha labia, sin mucha cotorra

Cuando ‘toy contigo dejo que la vibra corra

Y que la luna no’ supervise

Con esa boquita suena rico to’ lo que tú me dice’

Hicimo’ pose’ que yo má’ nunca hice

Tú te mojaste’ pa’ que yo me bautice

Y me ponga serio, serio

Tú y yo junto’ creando un imperio

Eso’ ojito’ tienen un misterio

Pero al final na’ ‘e lo nuestro fue en serio

[Pre-Rit: Bad B.]

Y ya me ha pasa’o que me han ilusiona’o

Y ya me ha pasa’o que me han abandona’o

Y ya me ha pasa’o que no está’ a mi la’o

Y ya me ha pasa’o

[B. Bunny]

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)





[ROSALÍA]

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Sola, dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Yo encima de ti, tú encima de mí (Oh-oh)

[2a Strofa: ROSALÍA]

Que yo me iría otra vez pa’ Japón (Hey)

Papi, qué penita tú, qué maldición (Mmm)

La paleta es dulce, azúcar de algodón (Yeh)

Y es la única que me llega hasta al corazón

Yo no me olvido, la suerte está echada (Bum)

Se me enredaba el pelo en la pantalla

Sabe’ que solo lo hago de leyenda (¡Wuh!)

Lo subo al cielo, yo soy su Messiah

El Benito es un diablillo, ella es un ángel

Lo tengo juquea’o como si fuera Tote

Baby, entre nosotro’ nunca competimos

Si preguntan dice: “Ella to’ los récords bate”

[Pre-Rit: ROSALÍA]

Y ya me ha pasa’o que me han ilusiona’o

Y ya me ha pasa’o que me han abandona’o

Y ya me ha pasa’o que no está’ a mi la’o

Y ya me ha pasa’o

[Bad B.]

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)

[ROSALÍA (B. Bunny)]

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando, dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)





La Noche de Anoche Traduzione

[Introduzione]

So che questo non succederà più

Ma se accadesse di nuovo, so che sarebbe una tua debolezza

[Ritornello]

Perché la notte che abbiamo passato insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Da sola, dandoci e dandoci dentro senza fermarsi

Mi dicevi che saresti morto per me

Perché la notte che abbiamo trascorso insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Era fatta per darci e darci dentro senza fermarsi

Tu sopra a me, io sopra a te





[1a Strofa]

Mi hai lasciato il corpo di un caldo, infernale

Ma hai lasciato il mio cuore di un freddo, invernale

Sognando di dormire con te (dormo)

Dimmi bello

Dimmi bella

Quella notte chi può cancellarla?

Mi hai baciato e mi è caduto il berretto

Senza troppe chiacchiere, senza troppe chiacchiere

Quando sono con te lascio correre l’atmosfera

E che la luna ci sorvegli

Con quella boccuccia tutto quello che mi dici è bello

Abbiamo fatto l’amore in posizioni che io, piccola, non avevo mai fatto

Ti sei bagnata così tanto che mi sono battezzato

E faccio sul serio, serio

Io e te insieme costruiamo un impero

Quegli occhioni hanno un mistero

Ma alla fine, nulla tra noi era serio

[Pre-ritornello]

E a me è già successo che mi abbiano emozionato

E mi è già successo che mi abbiano abbandonato

E mi è già successo che tu non sia al mio fianco

E mi è già successo

[Ritornello]

Perché la notte che abbiamo passato insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Era fatta per darci e darci dentro senza fermarsi

Tu sopra a me, io sopra a te

Perché la notte che abbiamo trascorso insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Da sola, dandoci e dandoci dentro senza fermarsi

Tu sopra a me, io sopra a te

[2a Strofa]

Me ne andrei in Giappone

Tesoro, che peccato, che maledizione

La paleta è dolce, zucchero di cotone [Nota: la paleta iberica è la spalla di prosciutto]

Ed è l’unica che raggiunge il mio cuore

Io non dimentico, il dado è tratto

I miei capelli si erano aggrovigliati nello schermo

Sai che lo faccio solo per lo status di leggenda

Lo innalzo al cielo, sono il suo Messia

Benito è un diavoletto, lei è un angelo

Li ho agganciati come se fossero un Tote

Tesoro, tra noi non c’è partita

Se chiedono, lui dice: “lei Batte tutti i record”

[Pre-ritornello]

E a me è già successo che mi abbiano emozionata

E mi è già successo che mi abbiano abbandonata

E mi è già successo che tu non sia al mio fianco

E mi è già successo

[Ritornello]

Perché la notte che abbiamo passato insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Era fatta per darci e darci dentro senza fermarsi

Tu sopra a me, io sopra a te

Perché la notte che abbiamo trascorso insieme ieri notte è stata

Qualcosa che non riesco a spiegare

Era fatta per darci e darci dentro senza fermarsi

Tu sopra a me, io sopra a te