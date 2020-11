Leggi il testo e la traduzione di Put Your Records On by Ritt Momney

Put Your Records On è un singolo del giovane cantautore Juck Rutter, in arte Ritt Momney, rilasciato il 24 aprile 2020 e divenuto virale su TikTok intorno a settembre. Leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone.

Si tratta della cover del brano omonimo di Corinne Bailey Rae, sua hit del 2006 tratta dall’album di debutto omonimo. Scritta da Steve Chrisanthou, John Beck & Corinne Bailey Rae e prodotta da Jimmy Hogarth & Steve Chrisanthou, la canzone rendeva a “Three Little Birds” di Bob Marley e ricevette una nomination ai Grammy per “Song of the Year” e “Record of the Year”.

Dopo la pubblicazione nel luglio 2019 dell’album di debutto “Her and All of My Friends”, l’emergente Ritt Momney ha reso disponibile questa contagiosa release, entrata in una tendenza virale di TikTok. Il singolo è addirittura arrivato a classificarsi al 6 ° posto nella dei Rolling Stones ‘Trending 25″ di settembre.

Come affermato dall’artista stesso, la canzone stava andando già abbastanza bene, ma dopo la tendenza sul celebre social network di brevi video, è letteralmente esplosa. “Volevo lavorare su qualcosa che manifestasse felicità e positività anziché scrivere un brano che trasmettesse la mia tristezza dovuta alla pandemia, così molte delle persone che conosco e a cui tengo, mi hanno suggerito di usare questa canzone in un momento così difficile e per me è stato terapeutico. Tutto il merito va a Corinne Bailey Rae, perché io altro non ho fatto che modernizzarla un po.'” ha affermato Ritt Momney in occasione di un’intervista a Rolling Stone.

Nato a Salt Lake City, Juck Rutter si ispira artisticamente ad artisti come James Blake, Earl Sweatshirt e STRFKR. Sentiremo ancora parlare di lui?

“Put Your Records On”, è stata una delle più grandi canzoni dell’estate 2006. L’apertura del brano ricorda “3 Little Birds” di Bob Marley e la mentalità che “andrà tutto bene!”. “La canzone ha un ritmo fantastico che ti spinge ad essere quello che sei e ad abbracciare la tua bellezza interiore. È un tipo di canzone che mi solleva e ci ricorda che nessuno è perfetto, ma che se continuiamo a provare a fare ciò in cui crediamo, troveremo la nostra strada.” Corinne Bailey Rae.

Testo Put Your Records

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Three little birds sat on my window

And they told me I don’t need to worry

Summer came like cinnamon, so sweet

Little girls double-dutch on the concrete

[Pre-Ritornello 1]

Maybe sometimes we got it wrong, but it’s all right

The more things seem to change, the more they stay the same

Don’t you hesitate

[Ritornello]

Girl, put your records on, tell me your favorite song

You go ahead, let your hair down

Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams

Just go ahead, let your hair down

[Post-Ritornello]

You’re gonna find yourself somewhere, somehow

[Strofa 2]

Blue as the sky, sunburnt and lonely

Sipping tea in the bar by the roadside (Just relax, just relax)

Don’t you let those other boys fool you

Gotta love that afro hairdo

[Pre-Ritornello 2]

Maybe sometimes we feel afraid, but it’s all right

The more you stay the same, the more that they seem to change

Don’t ya think it’s strange?





[Ritornello]

Girl, put your records on, tell me your favorite song

You go ahead, let your hair down

Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams

Just go ahead, let your hair down

[Post-Ritornello]

You’re gonna find yourself somewhere, somehow

[Ponte]

Just more than I could take, pity for pity’s sake

Some nights kept me awake, I thought that I was stronger

When you gonna realize that you don’t even have to try any longer?

Do what you want to

[Outro]

Girl, put your records on, tell me your favorite song

Just go ahead, let your hair down

Sapphire and faded jeans, I hope you get your dreams

Just go ahead, let your hair down

You’re gonna find yourself somewhere, somehow





La traduzione di Put Your Records On

[Strofa 1]

Tre uccellini erano seduti sulla mia finestra

E mi hanno detto di non preoccuparmi

E’ arrivata l’estate come la cannella, dolcissima

Ragazzine fanno il salto alla corda sul cemento

[Pre-Ritornello 1]

Forse qualche volta abbiamo sbagliato, ma è tutto a posto

Più le cose sembrano cambiare, più restano le stesse

Non esitare

[Ritornello]

Ragazza, fai suonare i tuoi dischi, dimmi qual è la tua canzone preferita

Vai avanti, sciogli i capelli

Jeans scoloriti color zaffiro, spero che tu realizzi i tuoi sogni

Vai avanti, sciogliti i capelli





[Post-Ritornello]

Ti ritroverai da qualche parte, in qualche modo

[Strofa 2]

Blu come il cielo, bruciata dal sole e solitaria

Sorseggiando un tè al bar sul ciglio della strada (rilassati, rilassati)

Non lasciarti ingannare dagli altri ragazzi

Devi amare quella pettinatura afroamericana

[Pre-Ritornello 2]

Forse a volte proviamo paura, ma va tutto bene

Più rimani la stessa, più sembrano cambiare

Non credi che sia strano?

[Ritornello]

Ragazza, fai suonare i tuoi dischi, dimmi qual è la tua canzone preferita

Vai avanti, sciogli i capelli

Jeans scoloriti color zaffiro, spero che tu realizzi i tuoi sogni

Vai avanti, sciogliti i capelli

[Post-Ritornello]

Ti ritroverai da qualche parte, in qualche modo

[Ponte]

E’ più di quanto potessi sopportare, pietà per amor del cielo

Certe notti mi tenevano sveglia, credevo di essere più forte

Quando ti renderai conto che non devi nemmeno più provarci?

Fai ciò che vuoi

[Outro]

Ragazza, fai suonare i tuoi dischi, dimmi qual è la tua canzone preferita

Vai avanti, sciogli i capelli

Jeans scoloriti color zaffiro, spero che tu realizzi i tuoi sogni

Basta andare avanti, sciogliti i capelli

Ti ritroverai da qualche parte, in qualche modo