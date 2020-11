Leggi il testo e la traduzione di Haciendo Que Me Amas by Bad Bunny

In Haciendo Que Me Amas, ottava traccia dell’album El Último Tour del Mundo, il cantante Bad Bunny racconta una bella storia d’amore che fu, una relazione risalente a diversi anni fa, che nonostante sia passato parecchio tempo, è rimasta nella mente del protagonista.

Il testo scritto dal cantautore portoricano e la traduzione in italiano di questa lenta, bella, malinconica e triste canzone, prodotta dal brasiliano Mag, una delle tante in cui Bad Bunny affronta il tema delle relazioni amorose, soprattutto quelle che finiscono lasciando il cuore a pezzi.

Questo rapporto sembra bellissimo: il protagonista ricorda in giorno in cui incontrò questa ragazza e vi fu il primo bacio che gli fece toccare il cielo, ma col tempo, lei non era più la stessa in tutto e per tutto. Naturalmente lui se ne accorge e le chiede di essere sincera…

Ricordo che El Último Tour del Mundo, è purtroppo l’ultimo disco del cantautore, che ha annunciato il ritiro dalla musica. Sentirete la sua mancanza?

Testo Haciendo Que Me Amas, Bad Bunny

Ya no confío en tu mirada

Y tus beso’ no saben igual, eh

Queda algo, pero casi nada

Y el amor no se trata de intentar, eh





[Pre-Ritornello]

Y ya no se siente igual cuando hacemos el amor

Tratar de olvidar, ese ha sido nuestro error

Porque hay heridas que no sanan

De la noche a la mañana, eh, eh-eh-eh-eh

[Ritornello]

Y si ya se acabó, oh-oh-oh-oh-oh

No lo ocultes, dímelo, oh-oh-oh-oh-oh

No lo hagas peor, o-or, o-or

Haciendo que me amas, haciendo que me amas

Y si ya se acabó, oh-oh-oh-oh-oh

No lo ocultes, dímelo, oh-oh-oh-oh-oh

No lo hagas peor, o-or, o-or

Haciendo que me amas, haciendo que me amas

[Strofa]

Ey, ey

Recuerdo el día en que te conocí

Tu sonrisa despué’ de decir que sí

Me besaste y en el aire me mecí

Tenía poco, pero todo te ofrecí

Y está cabrón, han pasado tantos año’

Desde que te conozco y de nuevo somo’ dos extraño’

Tus primero’ beso’ los extraño

Los polvo’ en la cocina y en el baño

Las noche’ de cine y cena para dos

Tus “te amo” se oyen raro’, te ha cambia’o hasta la voz

Me siento hasta pendejo creyéndome to’ lo que decíamos

Pero es verda’, es tiempo de decir adiós

Ey, ey, no sé quién tuvo la culpa pero ya ni viene al caso

Devuélveme mi corazón aunque sea en pedazo’

Ey, que yo los pego paso a paso

Pero ya suéltame en banda, que me atraso

Por el bien tuyo, por el bien mío (Oh)

Tú sabe’ que esto del amor termina en lío’ (Oh)

Si te veo con otro te sonrío (Oh)

¿Pa’ qué odiarno’ despué’ de lo que hemo’ vivío’? (Oh)

Uno nace solo y solo se muere

Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere

Pero nunca te olvide’ de quién tú ere’, nah, nah

Ni por hombre’ ni mujere’, eh





Haciendo Que Me Amas Traduzione





Non mi fido più nei tuoi occhi

E i tuoi baci non hanno lo stesso sapore, eh

Qualcosa è rimasto, ma quasi nulla

E l’amore non è una questione di provare, eh

E quando facciamo l’amore non è più la stessa cosa

Provare a dimenticare, è stato questo il nostro errore

Perché ci sono ferite che non guariscono

Dall’oggi al domani

E se è già finita

Non nasconderlo, dimmelo

Non peggiorare la situazione

Facendoti amare me, facendoti amare me

E se ora è finita

Non nasconderlo, dimmelo

Non peggiorare le cose

Facendoti amare me, facendoti amare me

Ricordo il giorno in cui ti ho conosciuta

Il tuo sorriso dopo aver detto di sì

Mi hai baciato e mi sentivo volare

Avevo poco, ma ti ho offerto tutto

Ed è difficile, sono passati così tanti anni

Da quando ti ho conosciuta e siamo di nuovo due estranei

Mi manca Il tuo primo bacio

Il sesso in cucina e in bagno

Le serate al cinema e cena per due

Il tuo “ti amo” suona strano, anche la tua voce è cambiata

Mi sento persino un coglione che credeva a tutto quello che dicevamo

Ma è vero, è ora di dirci addio

Ehi, ehi, non so chi fosse la colpa ma non è questo il punto

Ridammi il mio cuore anche se è a pezzi

Ehi, che poco a poco li riattacco

Ma ora lasciami lavorare, perché sto rimanendo indietro

Per il tuo bene, per il mio bene

Tu sai che questa storia d’amore finisce nei casini

Se ti vedrò con un altro, ti sorriderò

Perché odiarci dopo quello che abbiamo vissuto?

Solo si nasce e solo si muore

Si trascorre del tempo con gli altri, si gode, si ama e si vuole

Ma non dimenticare mai “chi sei”, nah, nah

Uomo o donna che tu sia, eh