Alberto Urso – Il sole ad Est è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Il sole ad Est è il secondo album in studio del cantante, tenore e polistrumentista messinese Alberto Urso, negli scaffali dei negozi da giovedì 31 ottobre 2019 via Polydor / Universal Music, a meno di sei mesi dal fortunato disco d’esordio Solo, pubblicato il precedente 10 maggio, debuttando direttamente in prima posizione nella classifica FIMI. I titoli delle canzoni.

Anticipato dal bellissimo E Poi Ti Penti, ballata scritta da Kekko Silvestr e prodotta da Celso Valli, caratterizzata da toccanti e dolci sonorità, che racconta un amore per una donna già impegnata sentimentalmente, l’album contiene altre sette canzoni inedite scritte da autori importanti della musica italiana come Ermal Meta, Briga e il citato frontman dei Modà.

Già lo stesso giorno dell’uscita del disco, Alberto inizierà l’instore tour dalla capitale e per ogni tappa, dieci persone che si recheranno in negozio potranno fare un meet and greet con l’artista classe ’97 vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, prima dell’inizio dell’evento.





Il sole ad Est tracklist (Alberto Urso album 2019)

E Poi Ti Penti 3:27 L’Oro Del Mondo 3:32 Da Qui All’Eternità 3:11 Non Sono Più Lo Stesso 3:31 Resta Per Sempre 4:02 Solo Con Te 3:16 Il Mondo Tranne Me 3:48 Se Fossi Aria 3:05