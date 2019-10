Alberto Urso – Il Mondo Tranne Me: audio e testo del nuovo brano

Il Mondo Tranne Me è la traccia numero sette nel disco Il sole ad Est, secondo album in studio del cantante e tenore messinese Alberto Urso, negli scaffali dei negozi da giovedì 31 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della nuova bellissima canzone, scritta e prodotta da Ermal Meta, che ha firmato una poesia di un uomo addolorato per l’epilogo di una importante storia d’amore.

Alberto Urso – Il Mondo Tranne Me testo

Download su: Amazon – iTunes

Cosa sei per me io non lo so

ci sono cose che… non si spiegano

come una mano che non vedo

ha inciso su di me… le vie da prendere.

Forse il mondo non lo sa

che non gira intorno al sole.

Lascio che ogni giorno passi e che mi sfiori appena

come hai fatto tu

ed ogni lacrima sul viso sembra una carezza, me l’hai data tu

e avevi grande delusione vista da lontano mi sorriderà

ho smesso di cercarti quando nei tuoi occhi ho visto tutto

il mondo tranne me.





Cosa sei per me te lo dirò

forse non capirai

ma non mi stupirei

in fondo è meglio così

perché parlare

a volte è stupido

a volte è poco.

Forse il mondo non lo sa

che non gira intorno al sole.

Lascio che ogni giorno passi e che mi sfiori appena come hai fatto tu

ed ogni lacrima sul viso sembra una carezza, me l’hai data tu

e avevi grande delusione vista da lontano mi sorriderà

ho smesso di cercarti quando nei tuoi occhi ho visto tutto.

Questo mondo già lo sa

perché non smette di girare

e questa forza dell’amore

che se ne frega delle parole!





Lascia che ogni cosa passi poi qualcosa resta come hai fatto tu

ed ogni lacrima sul viso è come una carezza che non voglio più

e avevi grande delusione vista da lontano vale molto ma

ho smesso di cercarti quando nei tuoi occhi ho visto tutto

il mondo tranne me

il mondo tranne me.

Cosa sei per me più non lo so.





