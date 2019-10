La colonna sonora di Charlie’s Angels 2019: le canzoni della soundtrack

Charlie’s Angels è un film del 2019 scritto e diretto da Elizabeth Banks, distribuito negli States dal 15 novembre 2019 e nelle sale cinematografiche italiane dal 9 gennaio 2020. La colonna sonora di uno dei film più attesi dell’anno, la cui proiezione è purtroppo stata rimandata in Italia, è invece disponibile nella versione digitale dal 1° novembre e da una settimana più tardi nel classico CD. I titoli delle canzoni.

Nella soundtrack un totale di undici tracce, tra le quali il fortunato singolo portante Don’t Call Me Angel (con Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) che ha riscosso un enorme successo, Pantera (interpretato dalla brasiliana Anitta) e How It’s Done (con Kash Doll, Kim Petras, ALMA & Stefflon Don).

Nella colonna sonora ufficiale della pellicola con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Djimon Hounsou, Elizabeth Banks, Patrick Stewart Noah Centineo e Sam Claflin, sono presenti altre tre tracce con la popstar statunitense, nello specifico “Bad to You” (con Normani & Nicki Minaj), “Got Her Own” in duetto con Victoria Monét e “Nobody” in duetto con l’americana Yvette Marie Stevens, in arte Chaka Khan.





Gli altri artisti protagonisti sono Danielle Bradbery, Donna Summer, Jack Elliott & Allyn Ferguson, M-22, Arlissa & Kiana Ledé. I produttori sono invece Andrés Torres, Elof Loelv, ILYA, Mauricio Rengifo, Max Martin, Rami, TBHits & Twice as Nice.

Se sarà possibile, in seguito inserirò i titoli delle altre canzoni che si sentiranno nel film e non presenti nella soundtrack ufficiale. Quindi stay tuned…

Charlie’s Angels tracklist (colonna sonora 2019)

How It’s Done – Kash Doll, Kim Petras, ALMA & Stefflon Don 2:02 [Audio] Bad to You – Ariana Grande, Normani & Nicki Minaj 2:51 Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels) – Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey 3:10 Eyes Off You – M-22, Arlissa & Kiana Ledé 3:22 Bad Girls (Gigamesh Remix) – Donna Summer 5:20 Nobody – Ariana Grande & Chaka Khan 3:00 Pantera – Anitta 2:04 [Audio] How I Look on You – Ariana Grande 2:54 Blackout – Danielle Bradbery 3:21 Got Her Own – Ariana Grande & Victoria Monét 2:41 Charlie’s Angels Theme (Black Caviar Remix) Jack Elliott & Allyn Ferguson 2:45