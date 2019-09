Alberto Urso – E poi ti penti: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo inedito

Leggi il testo e ascolta E poi ti penti, singolo del cantante messinese Alberto Urso, scritta da Kekko Silvestre, composto da Diego Calvetti e prodotto da Celso Valli, disponibile ovunque da venerdì 20 settembre 2019 via Universal Music Italia.

Dopo il trionfo ad Amici e l’album d’esordio “Solo”, questo grande interprete torna con questa meravigliosa canzone magistralmente interpretata, primo assaggio del nuovo futuro disco, che vedrà la luce questo autunno.

Si tratta di un dolcissimo ed emozionante brano, che narra un un amore per una donna già impegnata sentimentalmente, che quindi non può corrispondere questo sentimento, ma lui, con le sue parole, è sicuro che che la convincerà a lasciarsi andare, è certo che lei senza di lui, la ragazza soffra per poi pentirsi e tornare.

Alberto Urso – E poi ti penti testo

Download su: Amazon – iTunes

Penso a te quando mi perdo

dentro il vuoto con lo sguardo

penso a te, mattina presto

penso a te che sei di un altro

non so più che cosa è giusto

non so più nemmeno se

ti ricordi soltanto il mio nome

o mi pensi anche te.





Era quasi fine maggio

quando è cominciato tutto

che poi adesso che ci penso

non me ne ero neanche accorto

e tu mi guardavi senza

senza dirmi mai perché

forse ti stavi anche tu innamorando di me.

Noi

due anime così diverse, così uguali

noi

capaci di dimenticarsi per un giorno e poi

così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre!

E non è vero che siam poi così diversi

e non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che vai via e non resti

perché so già che tra un minuto torni, piangi e poi ti penti.





Così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre

e non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che vai via e non resti

perché so già che tra un minuto torni e piangi

e poi ti penti

e poi ti penti.





Ascolta su: