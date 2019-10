Alberto Urso – Resta Per Sempre: audio e testo del nuovo brano

Resta Per Sempre è la quinta traccia de Il sole ad Est, secondo album in studio del cantante messinese Alberto Urso, disponibile da giovedì 31 ottobre 2019, via Polydor Records.

Il testo e la musica della nuova canzone, sono di Ermal Meta e Daniela Chiara. Qui l’audio.

Questo pezzo racconta un grande amore di coppia, i cui protagonisti sono pronti a lottare e a restare sempre l’uno a fianco dell’altro. “Per sempre io resterò se tu resterai. Tutta la vita sarò se ci sarai”.

Alberto Urso – Resta Per Sempre testo

Download su: Amazon – iTunes

Nainanana…

Avrò… voglia di piangere

di gioia con lacrime nuove avrò voglia di te

sarò… pronto a combattere per te

anche se già lo sai

puoi fidarti di te

che non sbagli mai.





Resta per sempre

perché niente ci possa mai più separare

senza nessuna ragione

l’amore a metà.

Non ho… nient’altro da chiedere

nessun dono, nessuna carezza all’infuori di te

anche se già lo sai

puoi fidarti di te

che non sbagli mai.

Resta per sempre

perché niente ci possa mai più separare

senza nessuna ragione

l’amore a metà

resta per sempre

perché niente ci possa mai più ricordare

quelle giornate vissute di vita a metà.

Non succede mai

che due come noi

si trovino in mezzo al destino

senza cercarsi mai

ma quanto bene mi fai.





Per sempre io resterò se tu resterai.

ohohohohoh…

tutta la vita sarò se ci sarai

resta per sempre

che niente ci possa mai più separare

senza nessuna ragione

l’amore a metà.

Ora sei qui

qui con me

sorridi e sei più bella del sole

e non sai che bene mi fai

resta per sempre

resta per sempre.





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer