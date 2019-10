Alberto Urso – L’Oro Del Mondo: audio e testo della nuova canzone

L’Oro Del Mondo è la seconda traccia racchiusa in Il sole ad Est, secondo album in studio di Alberto Urso, disponibile dalla mezzanotte di giovedì 31 ottobre 2019, via Polydor Records.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e prodotta da Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, che racconta la storia di una coppia talmente innamorata, che mai niente e nessuno potrà separare. “E siamo due navi di carta in balìa di queste onde che s’infrangono e portano via la mia ragione”. Qui Mattia non fa riferimento alla ricchezza materiale, ma a quella interiore che un po’ tutti noi abbiamo nascosta e che dovremmo ovviamente tirar fuori, attraverso il coraggio e l’onestà dei sentimenti, senza avere il timore di non essere capiti a fondo.

Alberto Urso – L'Oro Del Mondo testo





