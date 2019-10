Alberto Urso – Se Fossi Aria: audio e testo della nuova canzone

Se Fossi Aria è l’ottava ed ultima traccia dell’album Il sole ad Est, il secondo in studio del cantante e tenore siciliano Alberto Urso, disponibile dal 31 ottobre 2019 via Polydor Records.

Testo e musica sono di Gerardo Pulli e Piero Romitelli, che hanno firmato un inno all’amore assoluto e libero. In questo incantevole pezzo si sente in tutto il suo splendore la potenza vocale dell’artista. Qui l’audio.

Alberto Urso – Se Fossi Aria testo

Download su: Amazon – iTunes

Tutto quello che farei

certo non è sempre quello che vorrei

e qui mi perdo dentro

e trovo nulla intorno

e tutto quello che vorrei

tanto non è sempre quel che poi farei

così mi cerco in fondo

scoprendo nulla intorno

di tutto quello che non so

non so dimenticarmi

e di tutto quello che non ho

non riesco mai a ricordarmi

se resto ancora qui

qui!





Se fossi aria vorrei essere vento

nel mondo siamo ali di libertà

verso tramonti, tra i confini del tempo

e tu accanto mi sarai

in spazi immensi solo per noi

e poi ti risveglierai

che fuori è ancora notte.

Se tutto quello che sarai

sarà per sempre quello che vorrai

se tu esisti dentro

poi trovi tutto intorno

chiedi tutto quello che non sai

riesci a ricordarti

e di te mai più vorrai… dimenticarti

e andare via da qui

qui!

Se fossi aria vorrei essere vento

nel mondo siamo ali di libertà

verso tramonti, tra i confini del tempo

e tu accanto mi sarai

in spazi immensi solo per noi.





Nel mondo siamo ali di libertà

verso tramonti tra i confini del tempo

e tu accanto mi sarai

in spazi immensi solo per noi

poi ti risveglierai

che fuori è ancora notte.





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer