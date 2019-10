Israel B – Yyanosé: video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato l’11 luglio 2019, Yyanosé è un singolo del rapper madrileno Israel B, noto anche come El nieto la Pili, Márkes e Single P.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio e il video ufficiale che accompagna questa bella ma triste canzone prodotta da Lowlight, nella quale canta l’immenso bisogno della persona che nonostante i forti dubbi, sembra amare ancora tanto.

Israel B – Yyanosé Testo e Traduzione

[Intro]

Lowlight

[Estribillo]

Yo ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé

Y ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé

[Verso 1]

Yo ya no sé ni porque escribo

Quería sufrirte, quería sentirme vivo

Me tenías k.o, to’ noqueado

Me sabía de memoria tus storys destaca’os

Sé que me tenías preparada la caída

Tú no eras la misma, iban pasando los días

Yo ya no era el mismo pero tu ya lo sabías

Estaba encerra’o, estaba buscando salida

Era una dicotomía

Había una guerra sin fin dentro de la cabeza mía

No sabía si te quería

Pero como iba a pasar otro tren así por esta vía

Y es que sabes que ni sé quererte ni me quiero (quiero)

Pero para ti voy a ser el primero (-mero)

Sabes que ni sé quererte ni me quiero

Me he criado entre putas, camellos y aluniceros

[Estribillo]

Yo ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé

Y ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé

[Verso 2]

Puede ser que me haya vuelto loco

Puede ser que tenga medio explotado el coco

Baby, sabes que ya ni te reconozco

Pero no te cambio por ninguna de esas putas que yo ni conozco

Tu no me conviene’ a mi

Y yo no le convengo a nadie (a nadie)

Tengo el diablo dentro de mi

Así que es normal que falle (falle)

Tu querías ser feliz

Y yo tirarme pa’ la calle (pa’ la calle)

Y ya no se si esto está vivo o está esperando que lo acabe (acabe)





Hoy me he despertado en otra cama

No sabía donde estaba

No estabas tu al lado tumbada

Pero se te parecía la cara

He despertado en otra cama (cama)

No sabía donde estaba

No estabas tu al lado tumbada (Israel bebé)

Pero se te parecía la cara

[Estribillo]

Yo ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé

Y ya no sé, si está vivo lo nuestro

Yo ya no lo sé

Lo que es seguro es que no te valoré

Que tu me sigues pensando, eso ya lo sé

Yo ya no sé





Non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non so più

E non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non lo so più

Non so più nemmeno perché scrivo

Volevo farti soffrire, volevo sentirmi vivo

Mi hai messo k.o, completamente al tappeto

Sapevo a memoria le tue storie importanti

So che mi hai preparato alla fine

Tu non eri lo stessa, i giorni passavano

io non ero più lo stesso ma lo sapevi già

Ero rinchiuso, stavo cercando una via d’uscita





Era una dicotomia

C’era una guerra infinita dentro la mia testa

Non sapevo se ti amavo

Ma come poteva passare un altro treno su questa via?

E tu sai che non so né come amarti né come amare me stesso

Ma per te sarò il primo (-mer)

Sai che non so come amarti o amarmi

Sono cresciuto tra puttane, cammelli e crimine

Non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non so più

E non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non lo so più

Potrei essere impazzito

Potrebbe essere che abbia ancora qualche neurone funzionante

Piccola, sai che non ti riconosco più

Ma non ti cambierei per nessuna di quelle pu**ane che nemmeno conosco

Tu non sei adatta a me

E io non sono adatto a nessuno (a nessuno)

Ho il diavolo dentro

Quindi è normale che commetta errori (errori)

Volevi essere felice

E io buttarmi per strada (per strada)

E non so se questo è vivo o sta aspettando che finisca (finisca)

Oggi mi sono svegliato in un altro letto

Non sapevo dove fossi

Non stavi sdraiata accanto a te

Ma il tuo viso sembrava il tuo

Mi sono svegliato in un altro letto (letto)

Non sapevo dove fossi

Non stavi sdraiata accanto a te (piccola, Israel)

Ma il tuo viso sembrava il tuo

Non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non so più

E non so più se ciò che c’è tra noi è ancora vivo

Non lo so più

Quel che è certo è che non ti ho apprezzata

Che continui a pensarmi, questo lo so già

Non lo so più