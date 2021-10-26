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Lyrics
Veleno, Guè Pequeño | Testo e video ufficiale della canzone
Ascolta la canzone “Veleno” del rapper Guè Pequeño. Dai anche un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo. Canzone …
Navidad contigo feat Jean & Alex, Ana Mena | Testo, traduzione e video ufficiale
Ascolta la canzone “Navidad contigo” di Ana Mena ft. Jean & Alex. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla …
Video Musicali
Album
Ragazzo di destra, il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino è un inno alla gentilezza | E monta la polemica
Si intitola Ragazzo di Destra il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino e sta animando il web come non succedeva …
Mahmood, il video è virale: com’è stato visto per le strade di Napoli
Un curioso video ritrae il cantante mentre si aggira per i vicoli di Napoli con vestiti e atteggiamenti decisamente particolari. …
Personaggi
Simply Red, il tour per festeggiare i quarant’anni fa tappa in Italia
Simply Red, il tour per festeggiare i quarant’anni fa tappa in Italia. Il messaggio del leader della band Mick Hucknall …
Alfa, come partecipare al Live di Radio Italia
Un’opportunità imperdibile per i fans di Alfa. Come assicurarsi l’invito per partecipare al Radio Italia Live con ospite il cantante …
Spettacolo
Arriva in Italia il primo concerto che puoi mangiare
Arriva in Italia il primo concerto che puoi mangiare, un’esperienza multisensoriale unica nel suo genere. Dove vederlo. Per la prima …
Emma Marrone lo fa già al mattino appena sveglia: fan senza parole
I fan rimangono sgomenti di fronte alle dichiarazioni di Emma Marrone: ecco cosa fa la cantante la mattina, subito dopo …