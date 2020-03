Bad Bunny – Yo Perreo Sola: video, testo e traduzione del singolo

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta e guarda il video di Yo Perreo Sola, quarto singolo di Bad Bunny estratto dal secondo album in studio YHLQMDLG, rilasciato il 29 febbraio 2020.

Dopo “Vete“, “Ignorantes” e “La Difícil“, ecco questo festoso quarto tassello della seconda era discografica dell’artista portoricano classe 1994, un brano scritto con la collaborazione di Tainy e Genesis Ríos, in arte Nesi, cantante rap e reggaeton portoricana che, anche se non accreditata, è protagonista di questo pezzo.

Per quel che concerne il significato, qui si parla del famoso balletto sexy, il cosiddetto twerking, effettuato da Nesi, una ragazza che non crede nell’amore e che ama divertirsi, bere e fumare. Il filmato è stato diretto da Stillz e lo stesso Benito Martinez.

Yo Perreo Sola Bad Bunny testo e traduzione [Significato di alcune parti]

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Refrán: Nesi]

Ante’ tú me pichaba’ (Tú me pichaba’)

Ahora yo picheo (Hmm, nah)

Antes tú no quería’ (No quería’)

Ahora yo no quiero (Hmm, no)

Ante’ tú me pichaba’ (-chaba’)

Ahora yo picheo (Jaja)

Antes tú no quería’ (Ey)

Ahora yo no quiero

No, tranqui

[Coro: Nesi & Bad Bunny]

Yo perreo sola (Hmm, ey)

Yo perreo sola (Perreo sola; jaja; hmm-hmm)

Yo perreo sola (Jaja, hmm; ey)

Yo perreo sola (Perreo sola)

Okay, okay, ey, ey, ey

[Verso 1: Bad Bunny]

Que ningún baboso se le pegue (No)

La disco se prende cuando ella llegue (¡Wuh!)

A los hombres los tiene de hobby

Una malcriá’ como Nairobi (Jaja)

Y tú la ve’ bebiendo de la botella (Ey)

Los nene’ y las nena’ quieren con ella

Tiene má’ de veinte, me enseño la cédula (Ajá)

Ey, del amor e’ una incrédula (¡Wuh!)

Ella está soltera antes que se pusiera de moda (Ey)

No cree en amor desde “Amorfoda” (No)

El DJ la pone y se las sabe todas

Se trepa en la mesa y que se jodan (Wuh)

En el perreo no se quita (¡No!)

Fuma y se pone bellaquita

Te llama si te necesita

Pero por ahora está solita

[Coro: Bad Bunny]

Ella perrea sola (Wuh)

Ey, ey, ey, ey, ey, ey

Ella perrea sola

(Perrea sola, ella perrea sola, sola, sola)

Ey, ella perrea sola

Ey, ey, ey, ey, ey, ey

Ella perrea sola (Ella perrea sola)

Ella perrea sola

[Verso 2: Bad Bunny]

Tiene una amiga problemática

Y otra que casi ni habla (No)

Pero las tre’ son una’ diabla’ (Prr)

Y hoy se puso minifalda

Los phillie’ en las Louis Vuitton los guarda

[Puente: Bad Bunny & Nesi]

Y me dice “papi” (Papi, sí; yes, yes)

‘Tá bien dura como Natti (Aah)

Borracha y loca, a ella no le importa (Woo)

Vamo’ a perrear, la vida es corta, ey (Hoo)

Y me dice “papi” (Papi, sí; yes, yes)

‘Tá bien dura como Natti (Aah)

Despué’ de las doce no se comporta (Ey)

Vamo’ a perrear, la vida e’ corta (Woo)

[Refrán: Nesi & Bad Bunny]

Ante’ tú me pichaba’ (Tú me pichaba’)

Ahora yo picheo (Hmm, nah; loco)

Ante’ tú no quería’ (¿Pero cuándo yo dije eso?)

Ahora yo no quiero (Pero, pero; no)

Ante’ tú me pichaba’ (Nah)

Ahora yo picheo (Yo nunca te he picha’o, mami)

Ante’ tú no quería’ (Ay, Dio’)

Ahora yo no quiero

No, tranqui





[Coro: Nesi]

Yo perreo sola (Hmm, ey)

Yo perreo sola (Perreo sola; jaja; hmm-hmm)

Yo perreo sola (Jaja, hmm; ey)

Yo perreo sola (Perreo sola)





Yo Perreo Sola Traduzione

Torna al testo

[Refrán]

Prima tu mi hai ignorato (tu mi hai ignorato)

Ora io ignoro te (Hmm, nah)

Prima tu non volevi (non volevi)

Adesso non voglio io (Hmm, no)

Prima tu mi hai ignorato

Ora io ignoro te (Haha)

Prima tu non volevi (Ehi)

Adesso non voglio io

No, rilassati

[Rit. 1]

Io twerko da sola (Hmm, hey)

Twerko da sola (Twerko da sola; ahah; hmm-hmm)

Twerko da sola (Haha, hmm; hey)

Twerko da sola (Twerko da sola)

Ok, ehi, ehi, ehi

[Strofa 1]

Che nessun pervertito le si avvicini (No)

La discoteca si accende quando lei arriva (wow!)

Gli uomini sono il suo hobby

È viziata come Nairobi (Haha) [Nota: Nairobi è la capitale del Kenya e anche, nella serie Netflix chiamata La Casa de Papel, il nome di una ladra, interpretata da Alba Flores (Ágata Jiménez nella serie), per proteggere la sua identità dalla polizia. Benito confronta l’atteggiamento di questa ragazza con quello di Naoribi poiché durante tutta la serie, prima della sua presunta morte, spesso disobbediva alle istruzioni che il suo capo le dava.]

E la vedi bere dalla bottiglia (Ehi)

I ragazzi e le ragazze la vogliono

Ha più di vent’anni, mi ha mostrato il suo documento d’identità (uh-huh)

Ehi, sull’amore è scettica (Wuh!)

È single da prima che diventasse una moda (Ehi) [Nota: Riferimento alla canzone “Soltera (Remix)” del musicista reggaeton Lunay con Daddy Yankee e lo stesso Bunny.]

Non crede nell’amore da “Amorfoda” (No) [Nota: Amorfoda significa qualcosa del tipo “al diavolo l’amore”. Qui Bad Bunny strizza l’occhio al suo singolo “Amorfoda”, rilasciato a sorpresa il 14 febbraio 2018. La canzone parla delle sofferenze d’amore che Benito ha avuto durante la sua carriera.]

Il DJ suona canzoni e lei le conosce tutte

Sale sul tavolo e non gliene frega nulla (Wuh)

Quando inizia a twerkare non smette più (No!)

Fuma e si eccita

Ti chiama solo se ha bisogno

Ma per adesso è sola





[Rit. 2]

Twerka da sola (Wuh)

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

Twerka da sola

(Twerka da sola, twerka da sola, sola, sola)

Ehi, twerka da sola

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

Twerka da sola (Twerka da sola)

Twerka da sola

[Strofa 2]

Ha un’amica problematico

E un’altra che non parla quasi mai (no)

Ma tutte e tre sono delle diavolette (Prr)

E oggi si è messa una minigonna

Tiene i suoi Phillies nel Louis Vuitton

[Ponte]

E mi dice “bello” (bello, sì; sì, sì)

È proprio figa come Natti (Aah)

Ubriaca e pazzoide, non le importa (Woo)

Andiamo a twerkare, la vita è breve, hey (Hoo)

E mi dice “bello” (bello, sì; sì, sì)

È proprio figa come Natti (Aah)

Dopo le dodici è senza freni (Hey)

Andiamo a twerkare, la vita è breve (Woo)

[Refrán]

Prima tu mi hai ignorato (tu mi hai ignorato)

Ora io ignoro te (Hmm, nah; pazzoide)

Prima tu non volevi (Ma quando ho detto questo?)

Adesso non voglio io (Ma, ma; no)

Prima tu mi hai ignorato (Nah)

Ora io ignoro te (non ti ho mai ignorata, piccola)

Prima tu non volevi (Oddio)

Adesso non voglio io

No, rilassati

[Chorus: Nesi]

Twerko da sola (Hmm, hey)

Twerko da sola (Twerko da sola ; ahah; hmm-hmm)

Twerko da sola (Haha, hmm; hey)

Twerko da sola (Twerko da sola)

Ascolta su: