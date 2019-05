Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny – Soltera Remix: video ufficiale e traduzione del testo

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta Soltera Remix, singolo di Lunay originariamente rilasciato il 21 febbraio 2019 e ora disponibile nella versione con Daddy Yankee e Bad Bunny, pubblicata il 10 maggio 2019.

Prodotto da Huztle, Gaby Music & Chris Jeday e scritto dagli interpreti con la collaborazione di Georg The Mustache, questo pezzo vede il trio inneggiare le avventurette senza amore né sentimento, perché essere single “fa tendenza” ed ha i suoi vantaggi.

In particolar modo, qui Jefnier Osorio Moreno, in arte Lunay, ed i più blasonati colleghi, si rivolgono ad una ragazza che, insieme alle amiche, ama divertirsi, sballarsi e fare sesso, in barba alle lunghe relazioni. Nel video, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, li vediamo in compagnia di tantissime belle ragazze.

Soltera Remix Lunay Daddy Yankee Bad Bunny Traduzione

Memorabile

Salta in mezzo, ok?

Yeh-yeh-yeh-yeh, eh (Suonala)

Mi hanno detto che ti sei appena lasciata (Eh)

Che quel cretino che ti ha tradita

Che non credi più nell’amore (No)

Che sei libera proprio come me (Bad-Bunny)

Non lo so, ma (Huh), la notte fatta per pareggiare i conti (Hey, hey)

Andiamo a farci un altro shottino (Donne, preparatevi, salite)

Che anch’io voglio sballarmi, barcollare (cosa, cosa, cosa?)

Porta tutte le tue amiche che voglio farle fumare

Dai fino in fondo, senza sosta, yeh!

Perché essere single va di moda

Per questo non si innamora (Rra, rra)

Essere single va di moda

Per questo non cambierà (lei non cambierà)

Essere single va di moda (cosa, cosa, cosa?)

Ecco perché non si innamora (Diglielo, no!)

Essere single va di moda (D-D-D.Y.)

Per questo non cambierà (Da-ddy Yan-kee!)

Lei è libera (Wuh, wuh), con le sue amiche ribelli

Va in discoteca e non deve rendere conto a nessuno (Prr)

E’ single (Fuoco), con le sue amiche ribelli

Va in discoteca e non deve rendere conto a nessuno (Via)

Lei si ubriaca e vive per far festa

Non è pronta per un bel vestitino bianco durante il matrimonio

Potrebbe ballare con uno, tuttavia, lo balla da sola (She-she-she)

Batte a 500 (o “Colpi da 500”), prende sempre la palla (come?)

Me-mettimi alla prova per vedere, che tutto il peso cadrà su di te

Ho un mandato di perquisizione, le mani contro il muro

Per darlo piano, non chiedo il permesso (No, wuh!)

Se lei è single, senza impegno (cosa, cosa?)

E’ qui per la rumba e per fare soldi e che io sono un bandito

Mi piacciono quelle come te

Che non credono nei sentimenti né nel 14 febbraio

(D-D-D.Y.)

Lei non vuole altro che sco*are, ubriacarsi

Da sola per spaccare la discoteca

Non vuole altro che sco*are, ubriacarsi (Lei-lei-lei)

Dai fino in fondo, senza sosta

E essere single va di moda

Per questo lei non si innamora (Ble!)

Essere single va di moda (Yeh)

Per questo non cambierà (lei non cambierà)

E essere va di moda

Ecco perché non si innamora

Essere single va di moda (Carica, carica)

Per questo non cambierà

Yeh-yeh-yeh yeh

Si è stufata delle menzogne e ha cambiato modo di vivere, hey (Prr)

Se la vedi in disco con una bottiglia, non aver paura

Accetta il problema, quindi non cercarla

Lasciala volare come diceva Tito (Hu-huh)

Quel lato b, il vestito sembra piccolo (Ah)

La leonessa non è fatta per i gattini (No), ey

E senza di te, sta benissimo

Oggi si sente provocante (cosa, cosa?)

Sempre attiva, mai ferma

tutte le ragazze sono viola

Il cuore lo ha messo a dieta, ehi

In modo che nessun bastardo ci si infili

Ti ha lasciato leggere un’altra volta

Ti ha preso tutte le chiamate e tutti i messaggi

Non capisci che è da un po’ che diceva “next”?

La ragazza sta facendo più biglietti dell’ex, uh

Riprenditi, che io vado alla festa

Altrimenti, ci vediamo, tesoro, dopo la festa

Risolvi il problema, andiamo, fatti vedere

Quello che è iniziato qui, lo finiamo in motel

Tu sei libera di la ed io sono libero di qua

Facciamo un wiki wiki, come dice Yaviah

Ha lasciato andare il suo cuore, si porta in giro la [maldás?]

(La tua mente è malata)

(Yeh, yeh)

Vuole solo sco*are, ubriacarsi (Wuh!)

Da sola per spaccare la discoteca

Non vuole altro che sco*are, ubriacarsi (Wi-wi)

Dai fino in fondo, senza sosta (Brr)

Essere single va di moda

Fa quello che vuole e al diavolo

Essere single è alla moda

Lei non scenderà (non cambierà)

Essere single va di moda

Ecco perché non si innamora (Rra-rra)

Essere single va di moda (Sì)

Per questo non cam-cam-cambierà





Lei è libera (Wuh-wuh), con le sue amiche ribelli (D-D-D)

Ribelli, ribelli, ribelli (Rrr)

E’ single (Fuoco!), con le sue amiche ribe…

Va in discoteca e non deve rendere conto a nessuno

Testo

Épico

Salte ‘el medio, ¿okay?

Yeh-yeh-yeh-yeh, eh (Suénalo)

Me dijeron que te acabas de dejar (Eh)

Que el bobo aquel te engañó

Que ya no crees en el amor (No)

Que andas suelta igual que yo (Bad-Bunny)

No sé, pero (Huh), la noche está pa’ desquitarno’ (Ey, ey)

Otro shot vamo’ a darno’ (Mujeres, get ready, sube)

Que yo también quiero joder, vacilar (¿Qué, qué, qué?)

Trae a to’a tus amiga’ que yo las voy a poner a fumar

Dale hasta abajo, pata-bajo sin parar, yeh

Porque estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora (Rra, rra)

‘Tar soltera está de moda

Por eso no va a cambiar (Ella no va a cambiar)

Estar soltera está de moda (¿Qué, qué, qué?)

Por eso ella no se enamora (Dile; ¡No!)

Estar soltera está de moda (D-D-D.Y.)

Por eso no va a cambiar (¡Da-ddy Yan-kee!)

Ella ‘tá soltera (Wuh, wuh), con su’ amiga’ revuelta’

Va pa’ la disco y a nadie le rinde cuenta’ (Prr)

‘Tá soltera (Fuego), con su’ amiga’ revuelta’

Va pa’ la disco y a nadie le rinde cuenta’ (Fue’)

Ella vacila y vive en la joda

No ‘tá lista pa’ un trajecito blanco en la boda

Puede perriar con uno, como sea, lo baila sola (She-she-she)

Batea pa’ .500, siempre bota la bola (¿Cómo?)

Pon-Ponme a prueba a ver, que to’ el peso te va a caer

La orden de cateo, las mano’ contra la pare’

Pa’ darle pal’ piso no pide permiso (No; ¡wuh!)

Si está soltera, sin compromiso (¿Qué, qué?)

‘Tá pa’ la rumba y hacer dinero y yo que soy un bandolero

Me gustan como tú

Las que no creen en sentimiento’ ni un 14 de febrero

(D-D-D.Y.)

Ella lo que quiere e’ joder, vacilar

Solita pa’ romper la disco

Ella lo que quiere e’ joder, vacilar (She-she-she)

Dale hasta abajo, pata-abajo sin parar

Y estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora (¡Ble!)

Estar soltera está de moda (Yeh)

Por eso no va a cambiar (Ella no va a cambiar)

Y estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora

‘Ta-‘tar soltera está de moda (Sube, sube)

Por eso no va a cambiar

Yeh-yeh-yeh-yeh

Se cansó de lo’ embuste’ y a su vida le hizo un ajuste, ey (Prr)

Si la ves en la disco con botella’, no te asuste’

Puesta pa’l problema, así que no la busquen

Déjala volar como decía Tito (Hu-huh)

Ese culo, al traje le queda chiquito (Ah)

La leona no está puesta pa’ gatito’ (No), ey

Y sin ti, le va bonito

Hoy se siente coqueta (¿Qué, qué?)

Siempre activa, nunca quieta

To’a las moña’ son violeta’

El corazón lo tiene a dieta, ey

Pa’ que ningún cabrón se meta (Sube, sube, sube, sube)

Te dejó en read otra ve’

Te ha picha’o to’a las llamada’ y to’ lo’ text

¿Tú no entiende’ que hace rato dijo “next”?

La nena está haciendo más ticket que el ex, eh (¡Chin’-ching!)





Ponte-Ponte pa’ la vuelta, que yo voy pa’l party (Lunay, dile)

Si no, nos vemo’, mami, en el after party

Ponte pa’l problema, ándale, déjate ver

Lo que aquí empezamo’, lo matamo’ en el motel (Fue’-fuego)

Tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá

Hacerte wiki-wiki, como dice Yaviah

Soltó el corazón, sacó a pasear la maldá’

(Tiene la mente dañá’)

(Yeh, yeh)

Ella lo que quiere e’ joder, vacilar (¡Wuh!)

Solita pa’ romper la disco

Ella lo que quiere e’ joder, vacilar (Wi-wi)

Dale hasta abajo, pata-abajo sin parar (Brr)

Que estar soltera está de moda

Hace lo que quiera y que se joda

Estar soltera está de moda

Ella no le va a bajar (Ella no va a cambiar)

Estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora (Rra-rra)

‘Tar soltera está de moda (Sí)

Por eso no va a cam-cam-cambiar (Fue’-fue’)

Ella ‘tá soltera (Wuh-wuh), con su’ amiga’ revuelta’ (D-D-D)

Revuelta’, revuel’, revuelta’ (Rrr)

Ella ‘tá soltera (¡Fuego!), con su’ amiga’ revu’

Va pa’ la disco y a nadie le rinde cuenta’ (¡Fue’!)

Bad Bunny, baby, bebé-bé

Cartel

Lunay, D.Y

Chris Jeday

Gaby Music

Dímelo Nino

D.Y., ay-ay

Dímelo Pina

Dime Lunay, ay-ay

Estamo’ claro quién e’ el mejor de todo lo’ tiempo (D.Y.), jefe

Dulce como candy

Lu-Lu-Lunay

(Dímelo Censi)





