Bad Bunny – La Difícil: video, audio, testo e traduzione del singolo

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di La Difícil, terzo singolo del portoricano Bad Bunny estratto dal secondo album in studio solista YHLQMDLG, uscito il 29 febbraio 2020.

Scritta dall’interprete e prodotta da Subelo NEO, Mora & Lenex, la nuova canzone racconta la storia di una bella donna che apparentemente fa “la difficile” con lui, ma che in realtà è l’opposto, concedendosi con una certa facilità al cantante.

Benito la paragona al lottatore russo UFC, Chabib Nurmagomedov, che con 28 vittorie e nessuna sconfitta detiene il record di lottatore imbattuto in attività nella storia della MMA, e alla supermodella statunitense Gigi Hadid, evidenziando il suo status di desiderata e irraggiungibile.

Bad Bunny – La Difícil Testo

[Pre-Coro]

Ella desaparece, pero aparece cuando le dan gana’

Han sido un par de vece’, y si e’ por mí le doy to’a la semana

Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada

Terminaste sin ropa otra ve’, pidiendo que te tocara, eh-eh

[Coro]

Se hace la difícil, pero se va

Anda con la amiga siempre arrebatá’

Pidiendo que le llegue, eh (Eh)

Que a ella me entregue, eh (Eh, eh)

Pidiendo que le llegue, eh (Eh, eh)

Aunque a vece’ me niegue, eh (Ey, ey, ey, ey; prra)

[Verso]

Prende, pasa, dime qué pasó (Eh)

Quería un gatito y lo cazó (Lo cazó)

De la’ relacione’ se cansó (Ja)

La última que tuvo la atrasó (Ja; wuh)

Tú la ve’ en el VIP, modelo como Hadid

Invicta como Khabib

Má’ de cien cabrone’ que ella deja en read (Read)

A vece’ la’ rola’ y la weed (Weed)

Una estrella porno, chinga como Riley Reid (Wuh)

[Puente]

Tiene a to’ lo’ nene’ loco y a la nena’ loca’ (Loca’)

To’ quieren besarle la boca, ey

Mírala cómo se toca (Wuh; se toca, se toca, se toca)

Bailando e’ que me provoca

Tiene a to’ lo’ nene’ loco y a la nena’ loca’ (Loca’)

To’ quieren besarle la boca, ey

Mírala cómo se toca (Se toca, se toca, se toca, ey)

Perreando e’ que me provoca (¡Wuh!)

[Coro]

Se hace la difícil, pero se va

Anda con la amiga siempre arrebatá’, ah-ah

Pidiendo que le llegue, eh

Que a ella me entregue, eh

Pidiendo que le llegue, eh

Aunque a vece’ me niegue, eh (Ey, ey, ey, ey)





[Post-Coro]

Prende, pasa, dime qué pasó

Pre-Prende, pasa, dime qué pasó

Pre-Prende, pasa, dime qué pasó

Dime, qué pasó, ey

Tiene a to’ lo’ nene’ loco y a la nena’ loca’, loca’, loca’, loca’

Tiene a to’ lo’ nene’ loco y a la nena’ loca’, loca’, loca’, loca’

[Outro]

Eh-eh-eh, eh-eh-eh

Súbelo NEO

La Paciencia, ey

Bad Bunny, baby, bebé, eh, eh, eh

Bad Bunny, baby, bebé, eh, eh, eh

Wuh





La Dificil – Bad Bunny – Traduzione

[Pre-Chorus]

Lei sparisce, ma poi salta fuori quando le viene voglia

Saranno state un paio di volte, ma se fosse per me, mi concederei tutta la settimana

Fa la difficile, ma di notte chiama

Finisci con l’essere di nuovo senza vestiti, chiedendomi di toccarti, eh-eh

[Rit.]

Fa la difficile, ma poi le passa

Sta sempre con l’amica [?arrebatá?]

Chiedendo di farlo, eh (Eh)

Che mi conceda a lei, eh (Eh, eh)

Chiedendo di farlo, eh (Eh, eh)

Anche se a volte mi rifiuta, eh (Ehi, ehi, ehi, ehi; prra)





[Strofa]

Si accende, succede, dimmi cosa è successo (Eh)

Voleva un gattino e se lo prese (Lo prese)

Si è stufata delle relazioni (Ah)

L’ultima che l’ha avuto l’ha messa in pausa (Ja; wuh)

La vedi nelle salette VIP, modella come Hadid

Imbattibile come Khabib

Più di cento stron*i le lascia in lettura (Leggi)

A volte si da di estasi e erba (erba)

Una porno star, cazzo come Riley Reid (Wuh)

[Ponte]

Fa impazzire tutti i ragazzi e le ragazze

Tutti vogliono baciargli la bocca, ehi

Guardala come si tocca (Wuh; si tocca, si tocca, si tocca)

Mi provoca ballando

Fa impazzire tutti i ragazzi e le ragazze

Tutti vogliono baciargli la bocca, ehi

Guardala come si tocca (si tocca, si tocca, si tocca, ehi)

Mi provoca twerkando (Wuh!)

[Rit.]

Fa la difficile, ma poi le passa

Sta sempre con l’amica [?arrebatá?], ah-ah

Chiedendo di farlo, eh

Che mi conceda a lei, eh

Chiedendo di farlo, eh

Anche se a volte mi rifiuta, eh (Ey, ey, ey, ey)

[Post-Rit.]

Si accende, succede, dimmi cosa è successo

Si accende, succede, dimmi cosa è successo

Si accende, succede, dimmi cosa è successo

Dimmi, cos’è successo, ehi

Fa impazzire tutti i ragazzi e le ragazze

Fa impazzire tutti i ragazzi e le ragazze

