Daniele De Martino – Occhi di gatto: video e testo della canzone

Il testo di Occhi di gatto, canzone di Daniele De Martino scritta insieme a V. Caradonna e arrangiata da Piero Sala, mentre il video è stato diretto da Carlo Macaluso.

Nel brano, il cantante dice sostanzialmente di essere un playboy che non vuol sapere di innamorarsi. A lui si può solo chiedere sesso senza impegno ma non di certo il cuore che non apparterrà mai a nessuna.

Daniele De Martino Occhi di gatto Testo

Sono io

nero dagli occhi di gatto

bastardo all’impatto

col visino perfetto

che non mostra mai il suo vero affetto

si ti miett’ p mme capì

tu m vriss po n’or e poi murì

non mi lego stasera con te e t spiego pecchè

Sono il tipo che ti gioca

facc e fatt e parl poc

nun t’affezzionà

perché mi vedi stasera e domani chissà

Io sono fatto così

nessuno mi cambierà

sarà sbagliat ma ch c pozz fa

che sono fatto così

se vuoi puoi dirmi di no

un compromesso con te non lo farò

fare l’amore con te

sarà più bello perché

non ti dirò che io amo solo te

è un’emozione diversa fatta solo di sesso

darò tutto me stesso e il cuore no

E nun m’mport si tu m puoi da’ l’ammor (l’ammor)

sono egoista e m vir sultant p mme

si, sono fatto così

se sono pieno di me

non sono pazzo ma ci sarà un perché

ma se mi innamorerò

un giorno te lo dirò e forse mi capirai





Sono io

chill de mill promess

quand stamm int o liett

quando appoggio lo sguardo

solo quando ti guardo t’incanto

si tu t’annammore e me

è la fine del mondo poi per te

anche sung sicur ca nun t’ascurdass chiù e me

Sono il tipo che ti gioca

facc e fatt e parl poc

nun m giudicà

perché a tutto un motivo int a vita c stà

Io sono fatto così

nessuno mi cambierà

sarà sbagliat ma ch c pozz fa

io sono fatto così

se vuoi puoi dirmi di no

un compromesso con te non lo farò

fare l’amore con te

sarà più bello perché

non ti dirò che io amo solo te

è un’emozione diversa fatta solo di sesso

darò tutto me stesso e il cuore no

e nun m’mport si tu m puo da’ l’ammore (l’ammore)

sono egoista e m vir sultant p mme

si, sono fatto così

se sono pieno di me

non sono pazzo ma ci sarà un perché

ma se mi innamorerò

un giorno te lo dirò e forse mi capirai





(sarà più bello perché

non ti dirò che io amo solo te

è un’emozione diversa fatta solo di sesso

darò tutto me stesso e il cuore no)

e nun m’mport si tu m puo da’ l’ammore (l’ammore)

sono egoista e m vir sultant p mme

si, sono fatto così

se sono pieno di me

non sono pazzo ma ci sarà un perché

ma se mi innamorerò

un giorno te lo dirò e forse mi capirai

io sono fatto così

nessuno mi cambierà

occhi di gatto

bastardo all’impatto

io sono fatto così