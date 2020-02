Bad Bunny & Sech – Ignorantes: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di Ignorantes, singolo del portoricano Bad Bunny e del panamense Sech, rilasciato il 14 febbraio 2020 via Rimas Music & Universal Music Group.

Scritta dagli interpreti e prodotta da Soteldo & Dímelo Flow, la nuova canzone farà parte del futuro secondo album solista di Bunny battezzato YHLQMDLG, che significa Yo Hago Lo Que Me Da La Gana (Faccio quello che voglio), che dovrebbe essere rilasciato a fine febbraio. Al suo interno dovrebbero esserci Callaita e Vete.

La canzone parla di una relazione fallita, in cui i protagonisti della storia sono stati lasciati dalla loro donna per la quale provano ancora sentimenti. Il tutto provoca un senso di pentimento da parte degli interpreti in quanto sembra che siano stati i responsabili della fine delle rispettive relazioni. Il filmato è stato diretto da Chad Sarahina.

Bad Bunny – Ignorantes Testo

[Intro]

Baby, este es Sech

Bad Bunny, baby (Yeah)

Quizá fui muy ignorante (Yeah, eh-eh)

Y hay cosa’ que no sabemos (Yeah-eh)

Quizá no puse de mi parte (No), pero tú pusiste menos

La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta

[Coro: Bad Bunny]

Y no sé por qué nos dejamo’

Si tú me amas y yo te amo

Normal, yo sé que a vece’ peleamo’

Pero qué rico cuando chingamo’

Y no sé por qué nos dejamo’

Si tú me amas y yo te amo

Normal, yo sé que a vece’ peleamo’

Pero qué rico cuando chingamo’

Eh, eh, eh

[Verso 1: Sech]

(Ice)

Mami, si quiere’ no’ quedamo’ como panas

Entre tu’ mala’ decisione’ yo no fui una mala

Vuelve si a la felicida’ le tiene’ gana’

Ello’ son el cabello negro y yo soy la cana

Es que tú no cambia’

Te quita’ el panty y te pone’ mi suéter Champion

Siempre que está’ borracha tú me llamas

Y pasan las notas en mi cama

[Puente: Sech]

No (Baby), no debí acostarme contigo, pero

No (No-oh-oh-oh), si te atraparon moléstate, pero

No, no diga’ que no te gustó

No diga’ que no te gustó (No, oh)

No diga’ que no te gustó, woh-oh

[Coro: Bad Bunny]

Y no sé por qué nos dejamo’

Si tú me amas y yo te amo

Normal, yo sé que a vece’ peleamo’

Pero qué rico cuando chingamo’





[Verso 2: Bad Bunny]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Baby, te extraño to’ los día’, ey

Nunca supe que te perdía

Yo lo enrolaba, tú lo prendía’

Y el otro despué’ que te venía’ (Wuh)

Ahora la cama se me hace gigante

Nadie me da besito’ pa’ que me levante

Espero que el perrito los jevo’ te espante (Eh, eh, eh)

No sé si fue la distancia

O tal vez culpa de mi ignorancia (Eh)

No sé si fue por mi inmadurez

Que mi nena no quiere volver (Eh)

Quizá necesitaba espacio (Eh), o ir má’ despacio (Eh)

Hoy prendí pa’ fumar, me puse a recordar y pensar

[Coro]

Y no sé por qué nos dejamos

Si tú me amas y yo te amo

Normal, yo sé que a vece’ peleamo’

Pero qué rico cuando chingamo’

Y no sé por qué nos dejamo’ (Oh-oh-oh)

Si tú me amas y yo te amo (Oh, oh-oh)

Normal, yo sé que a vece’ peleamo’ (Oh-oh-oh)

Pero qué rico cuando chingamos





Ignorantes – Bad Bunny – Traduzione

[Intro]

Baby, questo è Sech

Bad Bunny, baby (Sì)

Forse sono stato molto ignorante (Sì, eh-eh)

E ci sono delle cose che non sappiamo (Sì-eh)

Forse non ho fatto la mia parte (No), ma tu hai fatto ancora meno

La solitudine non mi fa paura, ma dormire da solo non mi piace

[Ritornello]

E non so perché ci siamo lasciati

Se ci amiamo

So che a volte litighiamo, è normale

Ma che bello quando facciamo l’amore

E non so perché ci siamo lasciati

Se ci amiamo

So che a volte litighiamo, è normale

Ma che bello quando facciamo l’amore

Ehi ehi ehi

[Strofa 1]

(Ice)

Bellezza, se vuoi restiamo amici

Tra le tue scelte sbagliate io non ero una di quelle

Torna se vuoi essere felice

Loro sono i capelli neri e io i grigi [Nota: suppongo significhi qualcosa del tipo “Sai che sono diverso dagli altri”]

Il fatto è che non cambi

Ti togli le mutandine e ti metti la mia felpa Champion

Quando sei ubriaca mi chiami

E ci divertiamo nel mio letto





[Ponte]

No (baby), non avrei dovuto portarti a letto, ma

No (No-oh-oh-oh), se ti beccano, arrabbiati, ma

No, non dire che non ti è piaciuto

Non dire ‘non ti è piaciuto (No, oh)

Non dire ‘non ti è piaciuto, woh-oh

[Ritornello]

E non so perché ci siamo lasciati

Se ci amiamo

So che a volte litighiamo, è normale

Ma che bello quando facciamo l’amore

[Strofa 2]

Sì, sì, sì, sì

Baby, mi manchi tutti i giorni, ehi

Non sapevo di averti persa

(Yo lo enrolaba, tú lo prendía’)

E altre volte dopo che hai raggiunto l’orgasmo (Wuh)

Ora il letto mi sembra gigante

Nessuno mi da baci per alzarmi

Spero che il cane ti spaventi i futuri fidanzati (Eh, eh, eh)

Non so se sia stato a causa della distanza

O magari colpa della mia ignoranza (Eh)

Non so se è stato a causa della mia immaturità

Che la mia piccola non vuole tornare (Eh)

Forse aveva bisogno di spazio (Eh) o di andarci un po’ più piano (Eh)

Oggi ho iniziato a fumare, a ricordare e a pensare

[Ritornello]

E non so perché ci siamo lasciati

Se ci amiamo

So che a volte litighiamo, è normale

Ma che bello quando facciamo l’amore

E non so perché ci siamo lasciati (Oh-oh-oh)

Se ci amiamo (oh, oh-oh)

So che a volte litighiamo, è normale (Oh-oh-oh)

Ma che bello quando facciamo l’amore

Ascolta su: