Bad Bunny – VETE: audio, video, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 22 novembre 2019, Vete è un singolo di Bad Bunny, il primo pubblicato dopo l’uscita di OASIS, album collaborativo con con J. Balvin reso disponibile lo scorso giugno.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna la nuova canzone, scritta insieme a Weezy Kingz, Edgar Semper & Eric Dawkins e prodotta da SubeloNeo.

Presumibilmente il brano anticipa il secondo album in studio di Bad Bunny intitolato YHLQMDLG, lettere che compaiono alla fine del filmato, acronimo di “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana“, vale a dire “Faccio quello che voglio”.

Per quel che concerne il significato, qui l’artista portoricano si rivolge all’ormai ex fiamma dicendole di andarsene via una volta per tutte, perché non prova più niente per lei e perché crede che non lo abbia mai amato veramente.

Bad Bunny – VETE testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

(Yeh-yeh-yeh-yeh, yeh-yeh-yeh-yeh)

Si te vas, yo quiero saber si tú te vas

Mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeh, yeh

[Coro]

Vete, eh-eh-eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupe’ por nosotro’ do’, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa’ acá no vuelvas, no-no-no-no

Vete, eh-eh-eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupe’ por nosotro’ do’, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa’ acá no vuelvas, no-no-no-no

[Verso]

Ey, dime qué esperas

Baby, te quiero, pero afuera

Ere’ alguien por dentro y otra por fuera

Y ya no siento nada cuando te encuera’

Dame-dame banda, eh

En mi corazón ya tú no ere’ la que manda

Se acabó, por ti ya no siento nada

De nuestra serie ya no salen temporada’

Así que vete lejo’, dile al diablo que te envíe el pin

Hace tiempo que no somo’ un team

Pa’l carajo nuestro aniversario y San Valentín

Ya no hay más Christian Lou’ ni los traje’ en satén

Síguelo, que está verde, eh

Que tiene’ la culpa, es lo que te muerde

Quédate con el perro, pa’ que de mí te acuerde’

Y piense’ en to’ lo que te pierde’





[Puente]

Pero te deseo suerte, ahora soy má’ fuerte

Gracia’ a to’ lo que me hiciste, eh

Tú nunca me quisiste, eh

No sé por qué me insiste’

Pero te deseo suerte, ahora soy má’ fuerte

Gracia’ a to’ lo que me hiciste, eh

Tú nunca me quisiste, eh

No sé por qué me insiste’

[Coro]

Vete, eh-eh-eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupe’ por nosotro’ do’, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa’ acá no vuelvas, no-no-no-no

Vete, eh-eh-eh

Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh

No te preocupe’ por nosotro’ do’, nuestra historia ya está muerta

Espero que seas feliz y que te diviertas, eh

Pero pa’ acá no vuelvas, no-no-no-no





(Yeh-yeh-yeh-yeh, yeh-yeh-yeh-yeh)

Se te ne vai, voglio sapere se vai via

Mamma, quando vuoi, quando vuoi, eh, eh

Vattene, eh-eh-eh

Non ti sta trattenendo nessuno e la porta è aperta, eh

Non preoccupatevi di noi due, la nostra storia è già morta

Spero tu sia felice e che ti diverta, eh

Ma non tornare qui, no-no-no-no

Vai via, eh-eh-eh

Non ti sta trattenendo nessuno e la porta è aperta, eh

Non preoccupatevi di noi due, la nostra storia è già morta

Spero tu sia felice e che ti diverta, eh

Ma non tornare qui, no-no-no-no





Ehi, dimmi cosa ti aspetti

Tesoro, ti voglio bene, ma fuori

Sei una persona a due facce

E non sento niente quando ti spogli

Non ne voglio più sapere niente di te, eh

Nel mio cuore non regni più

È finita, non provo più niente per te

La nostra serie non ha più stagioni

Quindi vai all’inferno, di’ al diavolo di inviarti il percorso

È da molto tempo che non siamo più una squadra

Fan*ulo il nostro anniversario e il giorno di San Valentino

Non c’è più Christian Louboutin né i vestiti in raso

Segui il tuo percorso, il semaforo è verde, eh

Sai che la colpa è tua, ecco perché sei arrabbiata

Resta con il cane, così puoi ricordarti di me

E pensa a tutto quello che ti stai perdendo

Ma ti auguro buona fortuna, ora sono più forte

Grazie per tutto quello che mi hai fatto, eh

Non mi hai mai amato, eh

Non so perché mi assilli

Ma ti auguro buona fortuna, ora sono più forte

Grazie per tutto quello che mi hai fatto, eh

Non mi hai mai amato, eh

Non so perché mi assilli

Vattene, eh-eh-eh

Non ti sta trattenendo nessuno e la porta è aperta, eh

Non preoccupatevi di noi due, la nostra storia è già morta

Spero tu sia felice e che ti diverta, eh

Ma non tornare qui, no-no-no-no

Vai via, eh-eh-eh

Non ti sta trattenendo nessuno e la porta è aperta, eh

Non preoccupatevi di noi due, la nostra storia è già morta

Spero tu sia felice e che ti diverta, eh

Ma non tornare qui, no-no-no-no

Ascolta su: