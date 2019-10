Willie Peyote – Iodegradabile è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Iodegradabile è il quarto album in studio del rapper e cantante torinese Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, in uscita venerdì 25 ottobre 2019 via Virgin Records, Turet & Universal Music Italia, a poco più di due anni dall’ultima fatica discografica Sindrome di Tôret, che esordì in nona posizione nella classifica relativa agli album più venduti nella penisola. I titoli delle canzoni nel disco, disponibile in digitale, nel classico CD standard e deluxe (con differente packaging) e in Vinile, anche in versione autografata.

Anticipato da La tua futura ex moglie e Mango (in omaggio al compianto Giuseppe Mango), pubblicati rispettivamente il 30 agosto e il 26 settembre 2019, l’atteso progetto propone altre dieci tracce inedite, una delle quali molto breve.





L’album non propone alcun featuring, in compenso si tratta di un lavoro collettivo, in quanto tutte le canzoni (“Tanti anni ‘90, come avete già intuito dai primi due pezzi“) sono state suonate e composte insieme a Peppe Petrelli e al collettivo All Done, vale a dire Kavah, Frank Sativa, Danny Bronzini, Dario Panza, con Luca Romeo che “ha fatto da collante”.

Iodegradabile tracklist (Willie Peyote album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile autografati – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Intro 1:18 Mostro 3:16 La tua futura ex moglie 4:37 (prodotta da: Frank Sativa) Quando nessuno ti vede 3:42 Catalogo 2:44 NCQ Skit 0:30 Che peccato 3:12 Miseri 4:01 Cattività 3:20 Mango 3:41 (prodotta da: Danny Bronzini, Peppe Petrelli & Frank Sativa) Equitalia Skit 0:24 Semaforo 3:28