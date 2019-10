Willie Peyote – Quando Nessuno Ti Vede: audio e testo della nuova canzone

Quando Nessuno Ti Vede è la quarta traccia racchiusa nel quarto album del rapper Willie Peyote, Iodegradabile, rilasciato il 25 ottobre 2019.

Questa interessante canzone è stata scritta dall’interprete e prodotta da ALLDONE. Il testo e l’audio.

Come un armadio di vestiti che non metti più

Che non ti cerco e non mi cerchi tu

Il giorno che divento ricco e c’ho la servitù

Non mi servi più

Cerchiamo tutti un modo per fare a meno degli altri

So che in qualche momento potrei mancarti

Ma non ti servirei se esistesse un vibratore che ti ascolta

E ti dice che è una stron*a la tua collega bionda

È riduttivo, che schifo, è offensivo

C’è un bordello con le bambole aperto a Torino

Servi se consumi fin quando sei vivo

Ed essere soli è un buon incentivo

Io non me la sento, tu non te la senti

Abbiamo avuto solo brutti esempi

Ai figli serviranno due genitori presenti

E non avrò mai soldi per gli alimenti.

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Ci innamoriamo con due sguardi da lontano

A mano a mano che poi ci abituiamo non c’è più

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Questa storia sembra bella da lontano

A mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?





Stavi sognando ad occhi aperti

Meglio se mi avverti

Meglio se lo eviti, lo dicono gli esperti

Meglio se mi lasci stare subito e non ti affezioni

Non ho idea di come funzioni

Con l’età si fa esperienze e con criterio

Impari a fare gli stessi errori, ma molto meglio

Impari ad essere prima chi sei

O fai il codardo e lo decide lei

Tanto un giorno viene fuori chi sei veramente

E i vicini a Studio Aperto:

“Salutava sempre”

Non sai cosa si nasconde dentro a ‘ste famiglie

Col profilo condiviso e sotto un serial killer

Hai pensato a quanto è lunga una vita intera

È noiosa ed inquinante come una crociera

Siete la meglio coppia, primi tipo Adamo ed Eva

Finché lei ti lascia citando Gio Evan.

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Ci innamoriamo con due sguardi da lontano

A mano a mano che poi ci abituiamo non c’è più

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Questa storia sembra bella da lontano

A mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?

Oh mamma mia

Sembra una bomba ad orologeria

Se lei leggesse la cronologia

Se vi scambiaste il cellulare entrambi

Chi siete quando non ci sono gli altri

Oh mamma mia

Sembra una bomba ad orologeria

Tu ti giustifichi e comunque sia

Nessuno ti crede

Chi sei davvero quando nessuno ti vede.





Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Ci innamoriamo con due sguardi da lontano

A mano a mano che poi ci abituiamo non c’è più

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Questa storia sembra bella da lontano

A mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Ci innamoriamo con due sguardi da lontano

A mano a mano che poi ci abituiamo non c’è più

Sai cosa pensavo?

Che è tutto bello finché non ci conosciamo

Questa storia sembra bella da lontano

A mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è più

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?

Chi sei davvero quando nessuno ti vede?





