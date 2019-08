Willie Peyote – La Tua Futura Ex Moglie: audio e testo del nuovo brano

Disponibile da venerdì 30 agosto 2019 via Universal Music Italia, La Tua Futura Ex Moglie è un singolo del rapper torinese Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote: leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta con la collaborazione di Francesco Costanzo e prodotta da Danny Bronzini, Giuseppe Petrelli & Frank Sativa.

Il brano anticipa il rilascio del nuovo nonché quinto album in studio, successore di Sindrome di Tôret (6 ottobre 2017), che esordì in ottava posizione nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. Da quel disco, fu estratto il singolo certificato Oro, “Ottima Scusa”.

Willie Peyote – La Tua Futura Ex Moglie Testo

Portami via da qua con te

Potrà sembrarti prematuro

Non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già

Portami via da qua con te

Da che t’ho vista io ho deciso

Hai illuminato il posto e poi un piano preciso non l’ho avuto mai.

Di questi tempi è già qualcosa avere mezza idea

La gente più è stupida e più procrea

E una statistica così non può che peggiorare

Dovremmo fare un figlio noi solo per compensare

Dovremmo berne ancora una ma da un’altra parte

Lo fanno tutti sì ma farlo bene è un’arte

Se il bicchiere vuoto mostra mancanza di affetto, sarà sempre pieno lo prometto.

E ho visto Dio sotto le mie lenzuola

Una mattina di inizio febbraio

E come un cane gli ho fatto le feste

Al quinto piano fra Trento e Trieste

E ho visto Dio sotto mentite spoglie

Ma come sai potrebbe andare ovunque

Hai scelto lei, la tua futura ex moglie

Così perfetta, se ne andrà comunque

Se ne andrà comunque.

Così perfetta, se ne andrà comunque

Andrà comunque.





Andrai comunque

Andrai come se n’è andato chiunque

Per come sei potresti andare ovunque

Andrai comunque

Andrai come se n’è andato chiunque.

Ok proviamo ma usciamone indenni

Che se t’illumini il resto lo spegni

Tu con le occhiaie e le scarpe da tennis

Ci sposa un prete vestito da Elvis

E poi sco*iamo in quattro lingue diverse

Che le nostre teste son più o meno le stesse

Dentro c’è lo stesso casino fot*uto

Non so che tasto hai premuto, l’hai messo in muto.

E ho visto Dio sotto le mie lenzuola

Una mattina di inizio febbraio

E come un cane gli ho fatto le feste

Al quinto piano fra Trento e Trieste

E ho visto Dio sotto mentite spoglie

Ma come sai potrebbe andare ovunque

Hai scelto lei, la tua futura ex moglie

Così perfetta, se ne andrà comunque

Se ne andrà comunque

Se ne andrà comunque

Se ne andrà comunque.

Ti sei fatta grande e hai reso il mondo piccolo

Ma la distanza pesa più di quel che dicono

Poi stare vicini si corre il pericolo

Di essere anche veri e mettersi in ridicolo

Ti sei fatta grande e hai reso il mondo piccolo

Chissà se anche dall’altra parte lo capiscono

Chissà se gli hai spiegato bene quanto sono stato bene

Tanto che ho trovato la fede.





E ho visto Dio sotto le mie lenzuola

Una mattina di inizio febbraio

E come un cane gli ho fatto le feste

Al quinto piano fra Trento e Trieste

E ho visto Dio sotto mentite spoglie

Ma come sai potrebbe andare ovunque

Hai scelto lei, la tua futura ex moglie

Così perfetta, se ne andrà comunque.

E ho visto Dio sotto le mie lenzuola

Una mattina di inizio febbraio

E come un cane gli ho fatto le feste

Al quinto piano fra Trento e Trieste

E ho visto Dio sotto mentite spoglie

Ma come sai potrebbe andare ovunque

Hai scelto lei, la tua futura ex moglie

Così perfetta, se ne andrà comunque

Se ne andrà comunque.





