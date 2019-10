Willie Peyote – Mostro: audio e testo del nuovo brano

E’ un Willie Peyote molto arrabbiato quello che ascoltiamo in Mostro, seconda traccia dell’album Iodegradabile, disponibile dal 25 ottobre 2019.

Il testo e l’audio di questo nuovo pezzo, scritto dall’interprete e prodotto da ALLDONE, nel quale Guglielmo se la prende con il cosiddetto governo del cambiamento lato leghista, che considera l’immigrazione come il primo problema della società italiana. La seconda strofa si riferisce agli elettori del Movimento 5Stelle che per molto tempo hanno mantenuto posizioni che potremmo definire complottistiche.

Willie Peyote – Mostro Testo

Download su: Amazon – iTunes

[x2]

Dici che vuoi tutta la verità

Vorresti essere bene informato

No, tu non vuoi mica la verità

Vuoi solo essere rassicurato

Chi picchia per primo, sai, picchia due volte

T’hanno detto: “Il nemico è alle porte”

E se entra puoi pure sparare

E se muore medaglia al valore

Il nemico c’ha pure un colore

Per distinguerlo meglio dai buoni

Ora chi è buono si sente in pericolo

Leggono il titolo e già condividono

Ma il risultato di queste elezioni

A me sembra l’adattamento in in italiano di Scemo & più scemo

Chiamato “governo del cambiamento”

Che di ‘sti scemi ce n’è più di cento

Più di mille, una grande famiglia

Pensa che culo

Quello più scemo coi ricci e gli occhiali anche un po’ mi somiglia.





A me piglia male, non ci sto più dentro

Vomitare per quello che sento

Più mi impegno per comunicare

Ca*o, tanto è uguale

Vi faccio un disegno

(tutta la verità)

Le Iene, le inchieste, il TG della sera

Spacciano e rubano, tutti in galera

Gli zingari e i generi, i testi di Sfera

I culi, il pallone, la cronaca nera.

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole.

Ancora ti fidi? Son tutte ca**ate

Le scrivono e voi ci cascate

Crede al complotto, si beve fake news

Tutto d’un fiato uno shot di Grey Goose

Ha un’idea che però sembra un plagio

È moda, ma sembra contagio

È scritto a uno scopo, messa a suffragio

Se universale lo mette a disagio

Ma fino a che punto è grave il livello raggiunto?

Minchiate che dicono a turno

Vi sembra normale? Eh già, assurdo

Scusa il disturbo

Fra chi mi dice: “Non serve studiare”

Poi c’è chi invece ha studiato e fa il bullo

Sui social blasta la gente come se lui risultasse il più furbo

A me piglia male, non ci sto più dentro

Vomitare per quello che sento

Più mi impegno per comunicare

Ca**o, tanto è uguale

Vi faccio un disegno

(tutta la verità)

Il gruppo Bilderberg, Diego Fusaro

Diventa un esperto qualunque ca**aro

(?), la droga è nell’acqua

Gli alieni, Big Pharma e la Terra è piatta





Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole





Ascolta su: