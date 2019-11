Tom Walker – in uscita la nuova edizione dell’album d’esordio What A Time To Be Alive (edizione deluxe): info e titoli delle canzoni

Venerdì 8 novembre 2019 esce la riedizione o per meglio dire, l’edizione deluxe dell’album d’esordio del cantautore scozzese Tom Walker, originariamente rilasciato il precedente 1° marzo e certificato Oro in UK. I titoli delle canzoni, tutte le novità.

Anticipata dai nuovi e interessanti brani Heartbeats e Better Half of Me, rispettivamente pubblicati il 4 ottobre e il 1° novembre, nella nuova versione di What A Time To Be Alive, vi saranno altre 4 tracce, due delle quali inedite.





Tra le tracks, la versione acustica di All That Matters, la versione in studio di Just You And I, che nella prima edizione presente nella versione acustica e la versione Sony Bravia della hit Leave a Light On, scritta per un amico che stava lottando duramente con la tossicodipendenza e certificata ben due volte Platino nella penisola. Le altre tredici canzoni le conosciamo già in quanto presenti nella prima edizione.

What A Time To Be Alive tracklist deluxe edition (Tom Walker album 2019)

Just You and I 2:54 [ Novità ] Leave a Light On 3:05 Better Half of Me 3:15 [ Novità ] Not Giving In 3:48 How Can You Sleep at Night? 3:36 Angels 3:29 Now You’re Gone (feat. Zara Larsson) 3:32 My Way 3:56 Blessings 3:17 Cry Out 3:25 Dominoes 4:03 Fade Away 4:43 Just You and I (Acoustic) 3:18 The Show 4:49 Walk Alone (feat. Tom Walker) – Rudimental 3:25 Heartbeats 3:12 [ Novità ] Something to Believe In 3:40 [ Novità – Inedita] Be Myself 4:01 [ Novità ] All That Matters (Acoustic) 3:14 [ Novità ] Fly Away With Me 3:31 [ Novità ] Leave a Light On (Sony Bravia Version) 3:38 [ Novità ]