Tom Walker – My Way: video, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 29 giugno 2018, l’emergente musicista e cantautore britannico Tom Walker ha rilasciato il nuovo singolo My Way, in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 29 giugno.

Dopo il successo europeo del precedente “Leave A Light On”, certificato Oro in Italia, lo scozzese classe ’91 ci riprova con questa canzone scritta di suo pugno e prodotta da Mike Spencer.

«La canzone non parla solo dell’ottenere tutto ciò che si vuole nel modo in cui lo si vuole, di più, ma anche del raggiungere i propri obiettivi superando ostacoli importanti e inaspettati. Il successo o il fallimento non sono mai rappresentabili con una linea retta. Il brano parla del modo in cui si affrontano e si accettano gli alti e i bassi» ha detto Walker riguardo questo pezzo, caratterizzato da una ritmica coinvolgente-

Cliccando sull'imagine sottostante, accedete al lyric video, mentre a seguire ai testi, prima però volevo annunciarvi che il prossimo 22 e 23 novembre, Tom si esibirà rispettivamente al Fabrique di Milano e al Monk Club di Roma.

My Way testo e traduzione – Tom Walker (Download)

[Verse 1]

I’m just living for the moment

Flying high on paper planes but they don’t hold up

Make mistakes but I’ll be damned if I don’t own them

It’s a trip and I don’t wanna get sober, don’t wanna get sober

Living fast in a daydream

They can try but I’ll be dead before they change me

‘Cause my guitar’s the only one that ever paid me

It’s a trip and I’ll be loving every single minute

As long as I can say I did it

[Strofa 1]

Sto vivendo solo per il presente

Volando alto su aerei di carta ma non reggono

Commetterò degli errori ma che io sia dannato se non li posseggo

È un viaggio e non voglio essere sobrio, non voglio essere sobrio

Vivere velocemente in un sogno ad occhi aperti

Possono provarci ma sarò morto prima che mi cambino

Perché la mia chitarra è l’unica che mi abbia mai dato qualcosa

È un viaggio e adorerò ogni singolo minuto

Finché posso dire di averlo fatto

[Chorus]

My way, my way

My way, my way

Just go and get it

My way

I’ll know I did it

My way

I’ll say I did it

My way, my way

My way, my way

I won’t regret it

No way

I’ll know I did it

My way, my way

[Ritornello]

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Lo faccio e basta

A modo mio

Saprò di averlo fatto

A modo mio

Dirò di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Non me ne pentirò

In alcun modo

Saprò di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

[Post-Chorus]

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(As long as I can say I did it, say I did it)

[Post-Ritornello]

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Finché posso dire di averlo fatto, dire di averlo fatto)

[Verse 2]

Ain’t saying I never get hopeless

And things get crazy when it all gets out of focus

On the days when we’re together, that’s a bonus

My darling, we’re just living for the moment, living for the moment

Will you love me till you leave, yeah?

Yeah, I never wanna stop you going somewhere

Go ahead and live the way you wanna, I will always love ya

You know that your heart is in it

As long as you can say I did it





[Strofa 2]

Non dico che sono senza speranza

E le cose si incasinano troppo quando tutto diventa sfocato

Nei giorni in cui siamo insieme, sono un bonus

Tesoro mio, stiamo vivendo solo per il presente, vivendo per il presente

Mi amerai finché non te ne andrai, si?

Sì, non voglio impedirti di andare da qualche parte

Vai avanti e vivi nel modo in cui vuoi, ti amerò sempre

Sai che il tuo cuore è con te

Finché puoi dire che l’ho fatto

[Chorus]

My way, my way

My way, my way

Just go and get it

My way

I’ll know I did it

My way

I say I did it

My way, my way

My way, my way

I won’t regret it

No way

I’ll know I did it

My way, my way

[Ritornello]

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Lo faccio e basta

A modo mio

Saprò di averlo fatto

A modo mio

Dico di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Non me ne pentirò

Non esiste

Saprò di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

[Post-Chorus]

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(As long as I can say I did it, say I did it)

[Post-Ritornello]

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Finché posso dire di averlo fatto, dire di averlo fatto)





[Bridge]

We only get one life, so make this life beautiful

One chance to make it worthwhile

Just be alive, the story could be glorious

Beginning to the finish, long as I can say I did it

My way, my way

My way, my way

[Ponte]

Abbiamo solo una vita, quindi rendiamola bellissima questa vita

Una possibilità per renderla conveniente

Basta essere vivi, la storia potrebbe essere magnifica

Dall’inizio alla fine, finché posso dire di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

[Chorus]

Just go and get it

My way

I’ll know I did it

My way

I say I did it

My way, my way

My way, my way

I won’t regret it

No way

I’ll know I did it

My way, my way

[Ritornello]

Lo faccio e basta

A modo mio

Saprò di averlo fatto

A modo mio

Dico di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Non me ne pentirò

Non esiste

Saprò di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

[Post-Chorus]

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(I can say I did it)

(As long as I can say I did it, say I did it)

My way, my way, my way, my way

My way, my way, my way, my way

My way, my way, my way, my way

(As long as I can say I did it)

[Post-Ritornello]

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Posso dire di averlo fatto)

(Finché posso dire di averlo fatto, dire di averlo fatto)

A modo mio, a modo mio, a modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio, a modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio, a modo mio, a modo mio

(Finché posso dire di averlo fatto)

[Outro]

My way, my way

My way, my way

Just go and get it

I’ll know I did it

My way

I say I did it

My way, my way

My way, my way

I won’t regret it

No way

I’ll know I did it

My way, my way

[Conclusione]

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Lo faccio e basta

Saprò di averlo fatto

A modo mio

Dico di averlo fatto

A modo mio, a modo mio

A modo mio, a modo mio

Non me ne pentirò

Non esiste

Saprò di averlo fatto

A modo mio, a modo mio