Cicco Sanchez – Girasole: video e testo della canzone

Rilasciato il 26 aprile 2019 via Brioche Edizioni Musicali e disponibile nella versione acustica dal successivo 13 settembre, Girasole è un singolo molto bello del rapper e cantautore torinese Cicco Sanchez, scritto di suo pugno e prodotto da Julien Boverod, meglio conosciuto come JVLI, dj e producer classe ’98 originario di Aosta ma con sede a Torino. Il testo, l’audio e il video che accompagna la canzone.

Qui il giovane artista classe 1993, noto anche per essere un frequente collaboratore di Fred De Palma, paragona una ragazza a un girasole. Nel brano, esattamente all’inizio della seconda strofa, viene anche citata la serie Netflix, “Baby”, che inizia con la frase “Siamo nell’acquario più bello del mondo e sogniamo l’oceano”.

Cicco Sanchez – Girasole testo

(We are HappySad)

Sento il tuo cuore battere col mio

Dietro le tue palpebre l’oblio

Lo so che non vuoi andartene no, no

Dietro le mie palpebre un oblò

Hai gli occhi stropicciati come le camicie di papà

Da quando ha fatto la valigia ed è andato via di casa

Io mi sentivo così solo da pensare che

Nessuno si sentisse così solo tranne me





Ma tu sei un Girasole e giri sola

Sai bene come ci si sente

Quando vuoi gridare ma non dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi sempre

Sei un Girasole e giri sola

Sai bene come, ci si sente

Quando vuoi gridare ma non dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi sempre, eh

Siamo nell’acquario più bello del mondo e sogniamo l’oceano (l’oceano)

Così non toccheremo il fondo mai

Non toccheremo il fondo mai

Se cammini sulle punte è perché torni sui tuoi sbagli

Sei una strada tutta curve e finirò per ammazzarmi

Io che non mi rendo conto mai

Non mi rendo conto mai

Hai gli occhi stropicciati come le lenzuola in camera

Il letto ancora come quando tu eri ancora qua

Io mi sentivo così solo da pensare che

Nessuno si sentisse così solo tranne me

Ma tu sei un Girasole e giri sola

Sai bene come ci si sente

Quando vuoi gridare ma non dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi sempre

Sei un Girasole e giri sola

Sai bene come, ci si sente

Quando vuoi gridare ma non dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi sempre, eh





(Quando vuoi piangere ma ridi sempre)

(Ridi sempre)





