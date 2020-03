Niko Pandetta – Pazzo Amore: audio e testo della canzone

Il testo di Pazzo Amore, canzone del cantante neomelodico siciliano Niko Pandetta, disponibile su Youtube dalle ore 21 del 25 marzo 2020. Il brano anticipa il rilascio dell’EP Wow, fuori il successivo 15 aprile.

Il coinvolgente brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di G.Giocondo. Qui il protagonista parla della sua “pazza” relazione amorosa con una donna, quasi compromessa a causa delle bugie.

Niko Pandetta Pazzo Amore testo

E sto pensann’ a te (E sto pensann’ a te)

Ij muoio, o juorn ca tagg ncuntrat’

ha parlat cu mme (ha parlat cu mme)

Giur ca nun pensav ca puteva firnì accussì

Una notte d’amore non basta p t salvà

Nun t pozz scurdà

Vien, o saj già m’appartien

t vogl ca vicin

spugliammc io e te

Pazzo amore, però t vogl angor

pur s’acc sbagliat, tu me vo perdunà (tu me vo perdunà)

pazzo amore, pecchè fa mal o cor

rimman ca staser (staser), spugliammc io e te

sott a sto ciel [?]

Vogl sul a te

non me mport cchiù

no, nun vivo chiù

si non ci stai tu

si na malati’, tu si a vita mij

e p na buj, mo tagg perdut

Dai vien cca

nsiem cu mme

a riv e mar, me manc l’ari’

me hai ritt e si

nun ved l’or che ven staser

e [?]

Pazzo amore, però t vogl angor

pur s’acc sbagliat, tu me vo perdunà (tu me vo perdunà)

pazzo amore, pecchè fa mal o cor

rimman ca staser (staser), spugliammc io e te

sott a sto ciel [?]

non me mport cchiù

no, non vivo chiù

si non ci stai tu

si na malati’, tu si a vita mij

e p na buj, mo tagg perdut

Dai vien cca

nsiem cu mme

a riv e mar, me manc l’ari’

me hai ritt e si

nun ved l’or che ven staser

Pazzo amore, però t vogl angor

pur s’acc sbagliat, tu me vo perdunà

pazzo amore, pecchè fa mal o cor

rimman ca staser (staser), spugliammc io e te

sott a sto ciel [?]





a riv e mar, me manc l’ari’

me hai ritt e si

me hai ritt e si

pazzo amore

Da rivedere. In aggiornamento





La traduzione di Pazzo Amore

E sto pensando a te

Io muoio, il giorno che ti ho incontrata

hai parlato con me

giuro che non pensavo che poteva finire così

una notte d’amore non basta

non ti posso scordare

Vieni, lo sai che già mi appartieni

ti voglio qua vicino

spogliamoci io e te





Pazzo amore, però ti voglio ancora

pure se ho sbagliato, tu mi vuoi perdonare

pazzo amore, perché fa male al cuore

rimani qua stasera, spogliamoci io e te

sotto a questo cielo

Voglio solo a te

non m’importa più

no, non vivo più

se non ci sei tu

sei una malattia, sei la vita mia

e per una bugia, ora ti ho perduta

dai, vieni qua

insieme a me

in riva al mare, mi manca l’aria

non vedo l’ora che viene stasera

e

Pazzo amore, però ti voglio ancora

pure se ho sbagliato, tu mi vuoi perdonare

pazzo amore, perché fa male al cuore

rimani qua stasera, spogliamoci io e te

sotto a questo cielo

non m’importa più

no, non vivo più

se non ci sei tu

sei una malattia, sei la vita mia

e per una bugia, ora ti ho perduta

dai, vieni qua

insieme a me

in riva al mare, mi manca l’aria

non vedo l’ora che viene stasera

Pazzo amore, però ti voglio ancora

pure se ho sbagliato, tu mi vuoi perdonare

pazzo amore, perché fa male al cuore

rimani qua stasera, spogliamoci io e te

sotto a questo cielo

in riva al mare, mi manca l’aria

mi hai detto di si

mi hai detto di si

pazzo amore