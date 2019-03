Nicky Jam & Ozuna – Te Robaré: video ufficiale, testo e traduzione

Te Robaré è il titolo del cantante e autore statunitense Nicky Jam con la collaborazione del collega portoricano Ozuna, disponibile dal 22 marzo 2019.

Prodotta dai portoricani Chris Jeday & Gaby Music, questa interessante e orecchiabile canzone, caratterizzata da un ritornello decisamente catchy, è accompagnata dal video ufficiale diretto dal veterano Jessy Terrero e disponibile dallo stesso giorno del rilascio. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Te Robaré – Nicky Jam & Ozuna – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Non devi disperare

E se con me ti voglio portare

Il tempo lo possiamo controllar e abbracciarti tutta la notte

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò (Uoh-oh-oh-oh, Ozuna)

Uno stupido che si fida delle donne

Non capisco perché il mio corpo ti desidera

Mi cerchi solo quando ti conviene

Ma è questo che il mio cuore sostiene

Che tu sei cattiva, che cattiva che sei

Carnagione bianca, capelli neri, hai un bel profumo

Dice che vuole vedermi, ma so da dove viene

Se mi vedr con un’altra, si intromette velocemente

(Te-Te) tesoro se non mi vuoi

Perché non lo dici chiaramente?

Mi chiami quando ti fa comodo

Quando vuoi che sia cattivo con te

Tesoro se non mi ami

Perché non lo dici chiaramente?

Mi chiami quando ti conviene

Quando vuoi che sia cattivo con te, vuoi che sia cattivo con te

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò

Usciamo dagli schemi

Che resti tra noi, me lo devi giurare

Te lo leggo in faccia, quello che vuoi è giocare

Ti mangi il cibo se è caldo, sì

Non voglio lasciarti prender fiato

Ti faccio salire in cielo e non vorrai scendere

Partiamo zitti zitti e fuggiamo

Se ci beccano, tesoro, questo diventerà nuovamente virale, si

Tesoro se non mi vuoi

Perché non lo dici chiaramente?

Mi chiami quando ti fa comodo

Quando vuoi che sia cattivo con te

Tesoro se non mi ami

Perché non lo dici chiaramente?

Mi chiami quando ti conviene

Quando vuoi che sia cattivo con te, vuoi che sia cattivo con te

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò

Non disperare perché stasera ti porterò via

So che lo vuoi, tu stai tranquilla, che lo farò





N-I-C-K (Oh-oh, oh-oh)

Nicky-Nicky-Nicky Jam (Sì)

Ozuna (Baby)

Due leggende (Baby)

Chr-Chri-Chris Jeday

Gaby Music (Oh-oh, oh-oh)

L’industria inc

N-I-C-K (Uoh-oh)

Nicky-Nicky-Nicky Jam (Baby)

Te Robaré testo

Autori: Juan Diego Medina Vélez, Huztle, Gaby Music, Chris Jeday, Ozuna & Nicky Jam.

No te me tiene’ que desesperar (-perar)

Y si conmigo yo te quiero llevar (Llevar)

El tiempo lo podemo’ controlar y darte to’a la noche

No te desespere’ que esta noche yo te robaré (Oh-oh-oh, yeah)

Yo sé que tú quiere’, tú tranquila, que te lo daré

No te desespere’, que esta noche yo te robaré

Yo sé que tú quiere’, tú tranquila, que te lo daré (Uoh-oh-oh-oh, Ozuna)

Un maldito que confía en las mujere’ (-jere’)

No sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere (Te quiere)

Sólo me busca’ cada ve’ que te conviene (Conviene)

Pero eso e’ lo que mi corazón sostiene

Que tú ere’ mala, mala que tú ere’ (Oh-oh, oh-oh)

Blanca, pelo negro, bien ricote que tú huele’ (Tú huele’)

Dice que quiere verme, pero sé por dónde viene

Si me ve con otra, rápido la intercede

(Ma-Ma) Mami si a mí tú no me quiere’

¿Por qué no me habla’ claro?

Me llama’ cuando te conviene (Me llama’ cuando te conviene)

Cuando contigo quiere’ que sea malo, quiere’ que sea malo (Uoh-oh)

Mami si a mí tú no me quiere’

¿Por qué no me habla’ claro? (Oh-ooh)

Me llama’ cuando te conviene (Eh-eh-eh)

Cuando contigo quiere’ que sea malo, quiere’ que sea malo (Eh, eh)

No te desespere’ que esta noche yo te robaré (Uoh, yeah)

Yo sé que tú quiere’, tú tranquila, que te lo daré (Baby, eh)

No te desespere’, que esta noche yo te robaré

Yo sé que tú quiere’, tú tranquila, que te lo daré

Vamos a salir de lo normal

Es entre nosotro’, me lo tienes que jurar (Yeah)

Lo veo en tu cara, tú lo que quiere’ e’ jugar

Te come’ la comida si la quiere’ calentar, yeah (Oh, oh-oh)

No quiero dejarte respirar

Te vo’ a subir al cielo y no vas a querer bajar

Nos vamo’, calladito’ nos tenemo’ que escapar

Si nos cogen, mamita, esto se va a volver a viral, yeah





Mami si a mí tú no me quiere’

¿Por qué no me habla’ claro? (Oh-oh)

Me llama’ cuando te conviene (Eh-eh-eh)

Cuando contigo quiere’ que sea malo, quiere’ que sea malo (Eh-eh)

Mami si a mí tú no me quiere’

¿Por qué no me habla’ claro?

Me llama’ cuando te conviene (Me llama’ cuando te conviene)

Cuando contigo quiere’ que sea malo, quiere’ que sea malo (Uoh-oh, uoh-oh)

No te desespere’ que esta noche yo te robaré (Uoh-oh, yeah)

Yo sé que tú quiere’, tú tranquila, que te lo daré (Baby, eh)

No te desespere’, que esta noche yo te robaré

Yo sé que tú quiere’, y tú tranquila, que te lo daré (Oh-oh)

N-I-C-K (Oh-oh, oh-oh)

Nicky-Nicky-Nicky Jam (Yeah)

Ozuna (Baby)

Dos leyenda’ (Baby)

Chr-Chri-Chris Jeday

Gaby Music (Oh-oh, oh-oh)

La Industria Inc

N-I-C-K (Uoh-oh)

Nicky-Nicky-Nicky Jam (Baby)





Ascolta su: