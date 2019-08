Nicky Jam x Sech – Atrévete: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile dal 2 agosto 2019, Atrévete è un singolo del cantautore statunitense Nicky Jam, con la collaborazione del collega panamense Sech: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da g.o.k.b, Dímelo Flow, Rike Music & Jhon El Diver.

In questo pezzo i due corteggiano una ragazza, invitandola a fuggire con loro, sebbene abbia avuto molte delusioni in campo affettivo. E nel filmato, li vediamo nei panni di preparatore di hamburger (Jam) e di cassiere di un negozio di abbigliamento (Sech), rispettivamente innamorati di una cameriera e di una commessa.

Atrévete testo e traduzione — Nicky Jam • Sech

[Pre-Coro: Nicky Jam, Sech]

Nicky Jam: Desde hace tiempo, eh

Nicky Jam: Yo quiero llevarte lejos (Lejos)

Sech: Si me permites, te lo juro que será diferente (Diferente)

Sech: Sé que te han fallado un montón, pero atrévete

Da molto tempo, eh

vorrei portarti via (lontano)

Se me lo permetti, ti giuro che sarà diverso (diverso)

So che so che ti hanno delusa parecchio, ma osa

[Coro: Nicky Jam]

¿Qué opinas si te vas conmigo (-migo)

Y la noche paso contigo? (-tigo)

Ya siento que hasta te combino (-bino)

Baby, solo atrévete

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Coro: Sech]

¿Qué opinas si te vas conmigo, oh-oh

Y la noche paso contigo? (Oh-oh)

Ya siento hasta que te combino (-bino)

Baby, solo atrévete (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Verso 1: Nicky Jam]

Atrévete a escaparte

Yo sé quererte parte por parte (Eh-eh-eh-eh)

Pero él se fue enseguida

Y yo sí pienso quedarme hasta amarte

Sech: Si él supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote

Sech: Si él supiera lo que pierde, te llamaría otra vez

Ti sfido a fuggire

So di amarti pezzo per pezzo (Eh-eh-eh-eh)

Ma se n’è andato subito

E io penso di rimanere finche’ non ti amo

Se sapesse cos’ha perso, so che ti starebbe cercando

Se sapesse cos’ha perso, ti richiamerebbe

[Coro: Nicky Jam]

¿Qué opinas si te vas conmigo (-migo)

Y la noche paso contigo? (-tigo)

Ya siento que hasta te combino (-bino)

Baby, solo atrévete

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Coro: Sech]

¿Qué opinas si te vas conmigo, oh-oh

Y la noche paso contigo? (Oh-oh)

Ya siento hasta que te combino (-bino)

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino





[Coro: Ambos]

Baby, solo atrévete (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Baby, osa e basta

[Verso 2: Sech]

Vámono’ sin miedo, mami, escápate, eh

Es que no hay manera ‘e que te atrapen (Eh)

Dile a tus amiga’ que te tapen, eh

Dale, ven sin miedo, nena

Nicky Jam: Te compré el traje de baño, no me tenga’ pena, apúrate

Nicky Jam: Vamo’ a besarno’ en la playa entre el sol y la arena

Andiamocene senza paura, bella, scappiamo, eh

Che non c’è modo di essere scoperta (Eh)

Di alle tue amiche di coprirti, eh

Dai, vieni senza paura, piccola

Ti ho comprato il costume da bagno, non vergognarti, sbrigati

andiamo a baciarci in spiaggia tra il sole e la sabbia

[Coro: Nicky Jam]

¿Qué opinas si te vas conmigo (-migo)

Y la noche paso contigo? (-tigo)

Ya siento que hasta te combino (-bino)

Baby, solo atrévete

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Coro: Sech]

¿Qué opinas si te vas conmigo, oh-oh

Y la noche paso contigo? (Oh-oh)

Ya siento hasta que te combino (-bino)

Baby, solo atrévete

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Pre-Coro: Nicky Jam, Sech]

Nicky Jam: Desde hace tiempo, eh

Nicky Jam: Yo quiero llevarte lejos (Lejos)

Sech: Si me permites, te lo juro que será diferente (Diferente)

Sech: Sé que te han fallado un montón, pero atrévete

Da molto tempo, eh

vorrei portarti via (lontano)

Se me lo permetti, ti giuro che sarà diverso (diverso)

So che so che ti hanno delusa parecchio, ma osa





[Coro: Nicky Jam]

¿Qué opinas si te vas conmigo (-migo)

Y la noche paso contigo? (-tigo)

Ya siento que hasta te combino (-bino)

Baby, solo atrévete

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Coro: Sech]

¿Qué opinas si te vas conmigo, oh-oh

Y la noche paso contigo? (Oh-oh)

Ya siento hasta que te combino (-bino)

Baby, solo atrévete (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Che ne pensi di venire con me

E di passare la notte con te?

Sento già cosa ti combino

Baby, osa e basta

[Outro]

Baby, solo atrévete

Este es Sech

N-I-C-K

Nicky-Nicky-Nicky Jam

Dímelo, Sech

Nicky-Nicky-Nicky-Nicky Jam, yeah

Puerto Rico y Panamá

Dímelo Flow

Rike Music

Yeah

Gio Kings Bred

La Industria, Inc

Rich Music

Jaja

¿Qué dicen Jhon “El Divertido”?





