Il testo e la traduzione del nuovo singolo Madison Beer, “BOYSHIT”

BOYSHIT è il quarto anticipo di Life Support, debut album della cantante americana Madison Beer, atteso il 26 febbraio 2021: il testo e la traduzione in italiano di questo brano, rilasciato l’11 dicembre 2020.

Scritto con la collaborazione di UPSAHL, Pete Nappi & Big Taste, e prodotto dagli ultimi due, il singolo arriva dopo i precedenti “Good in Goodbye“, “Selfish” e “Baby“, ma ad anticipare la sua release anche il brano Stained Glass.

Nella canzone, la bella Madison si rivolge alla persona con la quale ha una relazione che a quanto sembra è malsana, ma nonostante questo, non è così convinta di mettere la parola fine…

Testo BOYSHIT, Madison Beer

[Str. 1]

I’m lettin’ you in, you’re lettin’ me down (Ooh-ooh, ooh-ooh)

I swear when you talk, you just like the sound (Ooh-ooh, ooh-ooh)

One too many times I, let you ruin my life ’cause

I thought you would change but I see it now

[Refrain]

All the yellin’ and kissin’ and fightin’

We never could see eye to eye

‘Cause you might seem like a man but you’re not one in your mind

Yeah, I’m back on my shit and it’s temptin’

To call you and see how you’re doin’

But I couldn’t understand you if I tried

[Rit.]

I don’t speak boyshit

You’re always coming back but your love’s poison

So I think that I would rather just avoid it

I can’t understand ya ’cause I don’t speak, boy, no

I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit (Woo)

[Str. 2]

Don’t know how to talk or communicate (Ooh-ooh, ooh-ooh)

We’re so on and off to you it’s a game (Ooh-ooh, ooh-ooh)

If you don’t level up I’m, leavin’ you in the dust, yeah

So I’m movin’ on until you start tryna to act your age, yeah (Your age, yeah)

[Rit.]

‘Cause I don’t speak boyshit

You’re always coming back but your love’s poison

So I think that I would rather just avoid it

I can’t understand ya ’cause I don’t speak, boy, no

I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak





[Refrain]

All the yellin’ and kissin’ and fightin’

We never could see eye to eye, yeah

You might seem like a man but you’re not one in your mind

Yeah, I’m back on my shit and it’s temptin’

To call you and see how you’re doin’

But I couldn’t understand you if I tried

‘Cause I don’t speak boyshit (Shit, shit, shit)

Boyshit (Shit, shit, shit)

‘Cause I don’t speak boy, no

Boyshit (Shit, shit, shit)

[Ponte]

‘Cause I don’t speak boyshit

So tryna get through to you is pointless

You might have a way with words but I’m a woman

I can’t understand you

‘Cause I don’t speak boy, no

I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit (Woo)

[Outro]

I don’t speak boyshit

I don’t speak boyshit

‘Cause I don’t speak, boy, no

I don’t speak, I don’t speak, I don’t speak boyshit

BOYSHIT traduzione

[Str. 1]

Io ti faccio entrare, tu mi deludi

Giuro che quando parli ti piace rumore che fai

Ti ho permesso troppe volte di rovinare la mia vita perché

Credevo che saresti cambiato ma capisco solo ora

[Refrain]

Tutte le urla, i baci e i litigi

Non siamo mai riusciti a vederla allo stesso modo

Perché potresti sembrare un uomo ma nella tua testa non lo sei

Sì, sono tornata sui miei passi e ho la tentazione

Di chiamarti e sapere come te la passi

Ma se ci provassi non riuscirei a capirti

[Rit.]

Non parlo boyshit [se qualcuno conosce il significato della parola boyshit (stron*o?, Ragazzo di mer*a?) è pregato di farmelo sapere]

Torni sempre indietro ma il tuo amore è velenoso

Quindi penso che preferirei semplicemente evitarlo

Non riesco a capirti perché non parlo, ragazzo, no

Non parlo, non parlo, non parlo boyshit (Woo)





[Str. 2]

Non so come parlare o comunicare

Siamo così accesi e spegnerci per te è un gioco

Se non sali di livello ti lascio nella polvere, sì

Quindi me ne vado finché non inizi a comportanti da persona adulta, sì (da persona adulta, sì)

[Rit.]

Perché non parlo boyshit

Torni sempre indietro ma il tuo amore è velenoso

Quindi penso che preferirei semplicemente evitarlo

Non riesco a capirti perché non parlo, ragazzo, no

Non parlo, non parlo, non parlo

[Refrain]

Tutte le urla, i baci e i litigi

Non siamo mai riusciti a vederla allo stesso modo, sì

Potresti sembrare un uomo ma nella tua testa non lo sei

Sì, sono tornata sui miei passi e ho la tentazione

Di chiamarti e sapere come te la passi

Ma se ci provassi non riuscirei a capirti

Perché non parlo boyshit

Boyshit

Perché non parlo ragazzo, no

Boyshit

[Ponte]

Perché non parlo boyshit

Quindi cercare di comunicare con te è inutile

Forse tu ci sai fare con le parole, ma io sono una donna

Non riesco a capirti

Perché non parlo ragazzo, no

Non parlo, non parlo, non parlo boyshit

[Outro]

Non parlo boyshit

Non parlo boyshit

Perché non parlo boyshit, no

Non parlo, non parlo, non parlo boyshit