Leggi il testo di Cosa Non Va di Disme & Tedua, prodotta da Chris Nolan

In Cosa Non Va, Disme e Tedua danno vita a un bel duetto. Si tratta della gradevole quinta traccia inserita in Malverde, secondo album dell’emergente rapper di La Spezia classe 1993, rilasciato l’11 dicembre 2020, a due anni di distanza dall’ultima fatica discografica MALA VITA.

L’audio e il testo di questa canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Chris Nolan, che l’ha anche prodotta.

Nel disco dell’emergente Andrew Majuri, meglio conosciuto come Disme, altre interessanti quindici tracce e collaborazioni con Bresh e Dani Faiv, mentre gli altri producers sono Nebbïa, Shune e Andrews Right. Gli ultimi due hanno prodotto gran parte dei brani presenti nell’album.

Cosa Non Va Testo Disme

[1a Strofa: Tedua]

Tu lo conosci Gigi?

Siamo suoi amici

Noi c’eravamo già sentiti

Te lo ricordi in TV?

Cosa capivi da bambini

Sai che non porto anfibi ma sono fighi quelli che indossi

Dimmi… dove li trovi? Giri mille negozi in city

Ho dei motivi, non li indovini

Oro zecchini, al lobo orecchini (ehi)

Luci a strobo, troppo divi

Fammi una foto, ridi

Sono ad Assisi

Un giorno a Parigi

L’altro alle Fiji

Sopra quel taxi, pronti agli addii

Al terminal degli arrivi

Quanti conflitti

Come ti affliggi

Non percepisci feeling

Come tu fingi

Non mi convinci

Restituisci i libri

Perché il mio cuore non è in leasing

Per te ho già pianto cento litri

[Rit.: Disme, Tedua]

Qualcosa non va

Cosa non va?

Voglio una casa lontano da qua

Fuori città

Sai che non temo la velocità

Sai che non cerco la felicità

Ma ti chiamavo e tu non c’eri, fra’

Ero impegnato con quella là

Ti ha rovinato peggio del crack

Ma l’ho rifatto, come si fa?

Dove si va?

Devo cambiare la mentalità

La verità, ma chi la sa?

Non viene detta con facilità

Devo dar retta alle capacità

Non m’interessa, ti dico: “Vai tra'”

Chi si accontenta poi gode a metà

Qualcosa non va

Cosa non va?





[2a Strofa: Tedua]

Cose nel Domopak, non cibo

Gas nocivo nel palloncino

Qualcosa non va? Non dirlo

Lui ti ha tradito, fa lo sbirro

Malfamato ‘sto tipo, m’ha fermato con l’Alfa MiTo

Stupido mi ha sorriso

Vedo sei falso dal viso

Grido, non ha sentito

Schiavo non ha servito

Zitto, mai pentito di quel che faccio o di quel che dico (Dico)

Gringo, bicchieri in alto, brindo (Brindo)

Cuore cucito addosso come un vestito

Non ho conflitto con un amico per il profitto

Te, ti hanno ucciso, ho la tua faccia sopra la t-shirt (sopra la t-shirt)

Rap, tipo 2Pac da vivo

Boh, il tuo rap mi dà fastidio

[Rit.: Disme, Tedua]

Qualcosa non va

Cosa non va?

Voglio una casa lontano da qua

Fuori città

Sai che non temo la velocità

Sai che non cerco la felicità

Ma ti chiamavo e tu non c’eri, fra’

Ero impegnato con quella là

Ti ha rovinato peggio del crack

Ma l’ho rifatto, come si fa?

Dove si va?

Devo cambiare la mentalità

La verità, ma chi la sa?

Non viene detta con facilità

Devo dar retta alle capacità

Non m’interessa, ti dico: “Vai tra'”

Chi si accontenta poi gode a metà

Qualcosa non va

Cosa non va?