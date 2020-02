Madison Beer – Selfish: testo, traduzione, audio e video del singolo

In Selfish, singolo rilasciato il 14 febbraio 2020, la cantante statunitense Madison Beer si rivolge chiaramente all’influencer Zack Bia, ex fidanzato con il quale è stato insieme, tra tira e molla, circa due anni.

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna questa canzone, scritta con la collaborazione di Kinetics, JRM, Big Taste & Lowell e prodotta insieme a Big Taste.

I due si sono lasciati la prima volta nell’estate del 2018, a seguito di una accesa discussione a Los Angeles che fece discutere non poco. L’amore si riaccese a dicembre 2018, poco prima del Capodanno, ma durò solo un paio di mesi, in quanto si lasciarono nuovamente e definitivamente a febbraio 2019.

Il semplice filmato che accompagna la canzone, nella quale Madison riserva parole tutt’altro che carine a Zack, è stato scritto e creato dalla cantautrice, che l’ha anche diretto insieme a Jason Lester.

Selfish – Madison Beer – Testo e Traduzione

[Verse 1]

Boy, you’re such a lost cause

Now your name is crossed off

How you gonna fix this?

You can’t even fix yourself

It was almost two years

That I chose to spend here

All alone on New Year’s

Thinkin’ “What the Hell?”

Ragazzo, sei proprio un caso senza speranza

Ora il tuo nome è depennato

Come pensi di sistemare le cose?

Non sei nemmeno in grado di sistemare te

Sono passati quasi due anni

Da quando ho scelto di trascorrere qui

Tutto sola il Capodanno

Pensando “ma che cavolo fai?”

[Pre-Chorus]

I don’t wanna break your thread and needle

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse

Non voglio spezzarti l’ago e il filo

Provo a ricucirti, ma non posso, mi rifiuto

[Chorus]

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Had a feeling that you never felt it

I always knew that you were too damn selfish

Don’t know why I looked the other way

I wanted you to change, yeah

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

I always knew that you were too damn selfish

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho provato un sentimento che tu non hai mai provato

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

Non so perché finsi di non sapere questo

Volevo che cambiassi, sì

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

[Verse 2]

I bet you thought you gave me real love

But we spent it all in nightclubs

All you ever wanna do is lie

Why you always such a Gemini?

Baby, who you tryna run from?

Me or all your problems?

You know you will never solve ’em

You don’t even know yourself





Scommetto che pensavi di avermi dato amore vero

Ma abbiamo speso tutto nei locali notturni

Tutto quello che hai sempre voluto fare è mentire

Perché sei sempre così Gemelli? [Nota: L’ex fidanzato di Madison, Zack Bia, è nato il 9 giugno ed è quindi del segno zodiacale Gemelli, spesso ritratti come due facce, evocando il mistero della dualità.]

Baby, da chi provi a scappare?

Da me o da tutti i tuoi problemi?

Sai che non li risolverai mai

Non conosci nemmeno te stesso

[Pre-Chorus]

I don’t wanna break your thread and needle

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse

Non voglio spezzarti l’ago e il filo

Provo a ricucirti, ma non posso, mi rifiuto

[Chorus]

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Had a feeling that you never felt it

I always knew that you were too damn selfish

Don’t know why I looked the other way

I wanted you to change, yeah

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

I always knew that you were too damn selfish

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho provato un sentimento che tu non hai mai provato

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

Non so perché finsi di non sapere questo

Volevo che cambiassi, sì

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

[Post-Chorus]

(I don’t wanna break your thread and needle

Tryna stitch you, but I can’t, I refuse)

(Non voglio spezzarti l’ago e il filo

Provo a ricucirti, ma non posso, mi rifiuto)

[Bridge]

But it’s not possible

Plus I’m not responsible

For your self-made obstacles

Put my heart in the hospital, woah, woah-oh





Ma non è possibile

Tra l’altro non ho colpe

Per i tuoi ostacoli che ti sei auto-costruito

Hai fatto ricoverare in ospedale il mio cuore, woah, woah-oh

[Chorus]

Shouldn’t love you, but I couldn’t help it

Had a feeling that you never felt it

I always knew that you were too damn selfish

Don’t know why I looked the other way

I wanted you to change, yeah

I shouldn’t love you, but I couldn’t help it

I always knew that you were too damn selfish

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho provato un sentimento che tu non hai mai provato

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

Non so perché finsi di non sapere questo

Volevo che cambiassi, sì

Non avrei dovuto amarti, ma non ho potuto evitarlo

Ho sempre saputo che eri dannatamente troppo egoista

[Outro]

Oh-oh, mm





