Madison Beer – Good In Goodbye: video, testo e traduzione del singolo

Rilasciato il 31 gennaio 2020, Good In Goodbye è il primo singolo di Madison Beer estratto dal debut album Life Support, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video scritto, creato e diretto dalla stessa cantautrice statunitense classe 1999. Ricordo che a questo pezzo, hanno fatto seguito altri due singoli, vale a dire Selfish e Stained Glass.

In questa canzone di rottura (tema principale della prima era discografica), scritta con la collaborazione di One Love, Kinetics, Big Taste, Lowell & Isiah Sominique Libeau e prodotta insieme a One Love & Big Taste, Madison Elle Beer parla del tagliare i legami con una persona tossica e non importa quanto sia difficile compiere questo passo perché a volte, è l’unica strada da percorrere per il proprio bene e in tal caso, bisogna trovare il “lato positivo” nell’addio.

Ma il brano affronta anche la dualità della condanna e dell’autoriflessione che spesso si attraversano alla fine di una relazione. Questo concetto prende forma nel filmato nel quale la cantante interpreta se stessa e il suo malvagio alter ego.

Good In Goodbye Madison Beer testo e traduzione



[Verse 1]

You got blood on your hands, how do you plead?

Boy, it’s like treason how you treatin’ me

It’s eight Mondays in a row (Row)

Nine days of the week (Week)

These tantrums been old (Old)

All bitter, no sweet

[Pre-Chorus]

You’re killing my vibe

In ways words cannot describe

But I’ll try, I’ll try

[Chorus]

You put the “over” in “lover,” put the “ex” in “next”

Ain’t no “I” in “trouble,” just the “U” since we met

‘Cause you’re toxic, boy, I ain’t even gotta try to find the

G-O-O-D in goodbye

You put the “over” in “lover,” put the “ex” in “next”

Ain’t no “I” in “trouble,” just the “U” since we met

‘Cause you’re toxic, boy, I ain’t even gotta try to find the

G-O-O-D in goodbye

[Verse 2]

I would take a bullet for you just to prove my love

Only to find out you are the one holding the gun

I’m just tryna get focused, take some time for me

People started to notice all the shit you couldn’t see

[Chorus]

You put the “over” in “lover,” put the “ex” in “next”

Ain’t no “I” in “trouble,” just the “U” since we met

‘Cause you’re toxic, boy, I ain’t even gotta try to find the

G-O-O-D in goodbye

You put the “over” in “lover,” put the “ex” in “next”

Ain’t no “I” in “trouble,” just the “U” since we met

‘Cause you’re toxic, boy, I ain’t even gotta try to find the

G-O-O-D in goodbye

[Pre-Chorus]

You’re killing my vibe

In ways words cannot describe

But I’ll try, I’ll try





[Chorus]

You put the “over” in “lover,” put the “ex” in “next”

Ain’t no “I” in “trouble,” just the “U” since we met

‘Cause you’re toxic, boy, I ain’t even gotta try to find the

G-O-O-D in goodbye

[Outro]

Goodbye

G-O-O-D in goodbye





Good In Goodbye traduzione



[Strofa 1]

Hai le mani sporche di sangue, come si dichiara l’imputato?

Ragazzo, è come un tradimento il modo in cui mi tratti [Nota: Madison intende che viene trattata male]

Sono otto lunedì consecutivi (consecutivi)

Nove giorni della settimana (settimana) [Nota: Il lunedì è per ovvi motivi il giorno peggiore della settimana. Questo lascia intendere che il suo ragazzo è insopportabile e che sta pagando il prezzo di stare con lui. “8 lunedì in una settimana di 9 giorni” indica che la maggior parte del tempo che passa insieme a lui è molto negativo. Nove giorni della settimana implica quanto sia lunga e noiosa questa relazione della quale è ormai stanca.]

Questa collera è roba vecchia (vecchia)

Tutto amaro, niente dolce

[Pre-Rit.]

Stai uccidendo il mio entusiasmo

In un modo che le parole non possono descrivere

Ma ci proverò, ci proverò

[Rit.] [x2]

Hai messo “finito” in “amore” ed “ex” in “prossimo”

Non c’è un “io” nei “guai”, c’è solo “tu” da quando ci siamo conosciuti [Nota: qui è come se dicesse: “ormai io non esisto più, tutto gira intorno a te da quando ci siamo conosciuti”. In pratica sta dicendo che il fidanzato è egoista e la trascura]

Perché tu sei tossico, ragazzo, non devo nemmeno provare a trovare il

B-U-O-N-O in “addio” [Nota: qui sta dicendo: “non devo nemmeno sforzarmi a trovare la parte positiva in questo addio”]





[Strofa 2]

Per te mi mi farei colpire da una pallottola solo per dimostrare il mio amore

Solo per scoprire che sei tu a tenere la pistola

Sto solo cercando di concentrarmi, di prendermi del tempo per me

Le persone hanno iniziato a notare tutto lo schifo che non si vedeva

[Rit.] [x2]

Hai messo “finito” in “amore” ed “ex” in “prossimo”

Non c’è un “io” nei “guai”, c’è solo “tu” da quando ci siamo conosciuti

Perché tu sei tossico, ragazzo, non devo nemmeno provare a trovare il

B-U-O-N-O in “addio”

[Pre-Rit.]

Stai uccidendo il mio entusiasmo

In un modo che le parole non possono descrivere

Ma ci proverò, ci proverò

[Rit.]

Hai messo “finito” in “amore” ed “ex” in “prossimo”

Non c’è un “io” nei “guai”, c’è solo “tu” da quando ci siamo conosciuti

Perché tu sei tossico, ragazzo, non devo nemmeno provare a trovare il

B-U-O-N-O in “addio”

[Outro]

Addio

B-U-O-N-O in addio

