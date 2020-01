Lauv – Changes: video ufficiale, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato giovedì 2 gennaio 2019, Changes è l’ottavo anticipo di How I’m Feeling, primo album in studio del cantautore californiano Ari Staprans Leff, in arte Lauv, la cui uscita è fissata al 6 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna il brano scritto con la collaborazione di Michael Pollack & Michael Matosic, un semplice filmato che vede il giovane artista fare cyclette in giardino, come a dire: per cambiare bisogna darsi da fare e pedalare.

Si, perché nella canzone, che arriva dopo “I’m So Tired…“, “Drugs & the Internet”, “Sad Forever”, “Fuck, I’m Lonely“, “Feelings“, “Sims” e “Mean It“, il cantante parla di cambiamenti, nello specifico del forte bisogno di cambiarsi in meglio, vale a dire eliminare i brutti vizi, cambiare look, e quindi vestiti e taglio di capelli e soprattutto, cambiare mentalmente, cosa che l’artista dice di non riuscire a fare da solo, sebbene ci abbia provato più volte.

“La cosa buffa della canzone è che in realtà l’ho iniziata circa un anno fa, quando stavo davvero vivendo il momento peggiore della mia vita, stavo attraversando davvero un brutto periodo. Il brano parla della necessità di cambiare le cose nella vostra vita, per tornare a star bene” Lauv.

Lauv – Changes Testo e Traduzione

[Verse 1]

I’m getting rid of my clothes I don’t wear

I think I’m gonna cut my hair

‘Cause these days I don’t feel like me, mmm

I think I’m gonna take a break from alcohol

Probably won’t last that long

But Lord knows I could use some sleep, mmm

Mi sbarazzerò dei vestiti che non indosso

Credo che mi taglierò i capelli

Perché ultimamente non mi sento me stesso, mmm

Credo che mi prenderò una pausa dall’alcol

Probabilmente non durerà a lungo

Ma Dio solo sa quanto mi farebbe bene dormire un po’, mmm

[Chorus]

Changes, they might drive you half-insane

But it’s killing you to stay the same

But it’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday

Moments, living with your eyes half-open

You’ve been thinking ’bout these changes

It’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday





I cambiamenti, potrebbero farti diventare mezzo matto

Ma rimanere uguale ti sta uccidendo

Ma andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene

Momenti, viverli con gli occhi semiaperti

Hai pensato a questi cambiamenti

Andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene

[Verse 2]

I think I’m gonna take some pills to fix my brain

‘Cause I tried every other way

But some things you can’t fix yourself

But instead, he’s doing the same thing over and over

And life ain’t easy these days, no, life ain’t easy these days

Credo che prenderò delle pillole per sistemare il mio cervello

Perché ci ho provato in tutti i modi

Ma certe cose che puoi sistemarle da solo

Ma invece, sta facendo sempre la stessa cosa

E la vita non è facile ultimamente, no, ultimamente la vita non è facile

[Chorus]

Changes, they might drive you half-insane (Changes)

But it’s killing you to stay the same (Changes)

But it’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday (Work out someday)

Moments, living with your eyes half-open (Eyes half-open)

You’ve been thinking ’bout these changes (Changes)

It’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday

Cambiamenti, potrebbero farti diventare mezzo matto (Cambiamenti)

Ma rimanere lo stesso ti sta uccidendo (Cambiamenti)

Ma andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene (tutto bene un giorno)

Momenti, viverli con gli occhi socchiusi (Occhi socchiusi)

Hai pensato a questi cambiamenti (modifiche)

Andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene





[Bridge]

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

[Chorus]

Changes, they might drive you half-insane

But it’s killing you to stay the same

But it’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday (Someday)

Moments, living with your eyes half-open (Half-open)

You’ve been thinking ’bout these changes (Changes)

It’s all gonna work out, it’s all gonna work out someday

I cambiamenti, potrebbero farti diventare mezzo matto

Ma rimanere uguale ti sta uccidendo

Ma andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene (un giorno)

Momenti, viverli con gli occhi semiaperti (semiaperti)

Hai pensato a questi cambiamenti (cambiamenti)

Andrà tutto bene, un giorno andrà tutto bene

