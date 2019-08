Lauv – “Fuck, i’m lonely” feat. Anne-Marie per la colonna sonora della terza stagione di 13 Reasons Why: audio, testo e traduzione

Disponibile dal 2 agosto 2019, Fuck, i’m lonely è un singolo di Lauv in duetto con Anne-Marie, per la colonna sonora della terza stagione di Tredici (13 Reasons Why), che sarà disponibile su Netflix dal 23 agosto, come del resto l’intera soundtrack, anticipata anche da Another Summer Night Without You di Alexander 23. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa bella canzone, prodotta dallo stesso Lauv co-scritta insieme a Michael Pollack & Michael Matosic.

Nella colonna sonora dell’attesissima terza stagione di questa fortunata serie, saranno presenti un totale di diciotto tracce, molte delle quali di artisti emergenti, mentre tra i più celebri figurano i 5 Seconds of Summer, YUNGBLUD, i The Decemberists e Charli XCX.

Qui il cantante statunitense e la collega britannica, duettano la voglia reciproca di stare insieme. Conoscendo la serie, immagino che sentiremo la canzone in momenti in cui Clay Jensen immaginerà di stare nuovamente insieme a Hannah Baker, la ragazza che si è tolta la vita, della quale sente fortemente la mancanza, anche perché ne era innamorato, ma anche perché si sente in colpa per non aver evitato che effettuasse il gesto estremo di togliersi la vita.

Fuck, i’m lonely testo e traduzione — Lauv e Anne-Marie

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1: Lauv]

I call you one time, two time, three time

I can’t wait no more

Your fingers through my hair, that’s on my mind

I know it’s been a minute since you walked right through that door

But I still think about you all the time

Ti chiamo una volta, due volte, tre volte

Non posso più aspettare

Le tue dita tra i capelli, penso a questo

So che è passato un minuto da quando hai varcato quella porta

Ma ti penso ancora di continuo

[Pre-Chorus: Lauv]

I don’t know, I don’t know

How I’m gonna make it out

I don’t know, I don’t know

Now you got me saying

Non lo so, non so

Come riuscirò a sopravvivere

Non lo so, non so

Ora mi hai fatto dire che

[Chorus: Lauv]

F*ck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as

F**k, come hold me, come hold me, come hold me

It’s been me, myself, and why did you go, did you go?

Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I

Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo

Ca*zo, vieni a stringermi, vieni a stringermi, vieni a stringermi

Sono rimasto io ed io, e perché te ne sei andata, te ne sei andata?

Oh, Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo, solo

[Verse 2: Anne-Marie]

Yeah, I still watch the shows you showed me

I still drink that wine

But these days it tastes more bitter than sweet, hmm

And all my friends are way too drunk to save me from my phone

So sorry if I say some things I mean

Sì, continuo a guardare gli spettacoli che mi hai fatto vedere

Bevo ancora quel vino

Ma di questi tempi ha un sapore più amaro che dolce, hmm

E tutti i miei amici sono troppo ubriachi per salvarmi dal mio telefono

Scusami tanto se dico delle cose che mi senti di dire





[Pre-Chorus: Anne-Marie & Lauv]

I don’t know, I don’t know

How I’m gonna make it out

I don’t know, I don’t know

Now you got me saying

Non lo so, non so

Come riuscirò a sopravvivere

Non lo so, non so

Ora mi hai fatto dire che

[Chorus: Anne Marie & Lauv]

Fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as

Fuck, come hold me, come hold me, come hold me

It’s been me, myself, and why did you go, did you go?

Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I

Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo

Ca*zo, vieni a stringermi, vieni a stringermi, vieni a stringermi

Sono rimasto io ed io, e perché te ne sei andata, te ne sei andata?

Oh, Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo, solo

[Bridge: Lauv]

I miss those nights when you would come over

Spent all night just tryna get closer

That was June and now it’s October

I don’t want, don’t want to get over

Mi mancano quelle notti in cui venivi da me

Passando tutta la notte solo cercando di starti più vicino

Era giugno ed ora è ottobre

Non voglio, non voglio dimenticare

[Lauv & Anne Marie]

I miss those nights when you would come over

Spent all night just tryna get closer

That was June and now it’s October

I don’t want, don’t want to get over you

Anne Marie: Oh, get over you (Oh)

Mi mancano quelle notti in cui venivi da me

Passando tutta la notte solo cercando di starti più vicino

Era giugno ed ora è ottobre

Non voglio, non voglio dimenticarti

Anne Marie: Oh, dimenticarti (Oh)





[Chorus: Lauv & Anne-Marie]

Fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely as

Fuck, come hold me, come hold me, come hold me

It’s been me, myself, and why did you go, did you go?

Oh, fuck, I’m lonely, I’m lonely, I’m lonely, lonely, I

Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo

Ca*zo, vieni a stringermi, vieni a stringermi, vieni a stringermi

Sono rimasto io ed io, e perché te ne sei andata, te ne sei andata?

Oh, Ca*zo, sono solo, sono solo, mi sento solo, solo

[Outro: Lauv & Anne-Marie]

I miss those nights when you would come over (Yeah)

Spent all night just tryna get closer

That was June and now it’s October

I don’t want, don’t want to get over

I miss those nights when you would come over

Spent all night just tryna get closer

That was June and now it’s October

I don’t want, don’t want to get over you

(Hmm, hmm)

Mi mancano quelle notti in cui venivi da me (Sì)

Passando tutta la notte solo cercando di starti più vicino

Era giugno ed ora è ottobre

Non voglio, non voglio dimenticare

Mi mancano quelle notti in cui venivi da me

Passando tutta la notte solo cercando di starti più vicino

Era giugno ed ora è ottobre

Non voglio, non voglio dimenticarti





Ascolta su: