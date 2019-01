Lauv & Troye Sivan: audio, testo e traduzione del nuovo singolo “I’m so tired”

Dal 25 gennaio 2019 è disponibile ovunque il nuovo singolo del cantautore californiano Lauv e del collega australiano Troye Sivan che si intitola I’m so tired.

Questa è a parer mio una di quelle canzoni che se tutto va come dovrebbe andare, farà sentire il suo peso anche dalle nostre parti.

La canzone si apre con l’orecchiabile ritornello, tramite il quale i due giovani artisti cantano quanto siano stanchi delle canzoni d’amore e dell’amore stesso in generale.

Devo dire che me è piaciuto molto questo brano inedito scritto dagli interpreti con la collaborazione di Michael Pollack e Brett Leland McLaughlin, con produzione di Lauv e Oscar Görres. E voi cosa ne pensate?

I’m so tired – Lauv & Troye Sivan – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Ritornello: Lauv]

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

[Strofa 1: Lauv]

Festa, sto facendo del mio meglio per incontrare qualcuno

Ma le persone intorno a me si stanno innamorando della nostra canzone

Io, io, oh io, io, sì

Odio, averci provato (o farmi un bicchierino) perché non ce la faccio

Ma non penso che facciano qualcosa di così forte, quindi tengo duro

Io, io, oh io, io, sì

[Ritornello: Lauv]

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

[Strofa 2: Troye Sivan]

Sconosciuti, uccido le mie notti solitarie con degli sconosciuti

E quando se ne vanno, torno alla nostra canzone, tengo duro

Io, io, oh Io

Fa male come il Paradiso1, perso nel suono

Buzzcut Season2 come se tu fossi ancora in giro

Non posso andare avanti sentendo la tua mancanza e ho bisogno di te ora

Sì, io, io, oh io, sì





[Ritornello: Lauv & Troye Sivan]

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

Sono così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

Sono così stanco delle canzoni d’amore

Stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore (Qualcuno mi porti a casa)

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa (perché non posso stare da solo)

Voglio andare a casa, woah

Così stanco delle canzoni d’amore, stanco delle canzoni d’amore (sono così stanco)

Stanco delle canzoni d’amore, stanco dell’amore

Voglio solo andare a casa, voglio andare a casa

Voglio andare a casa, woah

1 riferimento alla canzone dei Coldplay “Hurts Like Heaven”.

2 riferimento alla canzone di Lorde “Buzzcut Season”.

I’m so tired testo

[Chorus: Lauv]

I’m so tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

So tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

[Verse 1: Lauv]

Party, trying my best to meet somebody

But everybody around me is falling in love to our song

I, I, oh I, I, yeah

Hate it, taking a shot ’cause I can’t take it

But I don’t think that they make anything that strong, so I hold on

I, I, oh I, I, yeah

[Chorus: Lauv]

I’m so tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

So tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

[Verse 2: Troye Sivan]

Strangers, killing my lonely nights with strangers

And when they leave, I go back to our song, I hold on

I, I, oh I

Hurts like heaven, lost in the sound

Buzzcut season like you’re still around

Can’t unmiss you and I need you now

Yeah, I, I, oh I, yeah

[Chorus: Lauv & Troye Sivan]

I’m so tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

So tired of love songs, tired of love songs

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah

I’m so tired of love songs

Tired of love songs, tired of love songs (Someone take me home)

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home (‘Cause I can’t be alone)

Wanna go home, woah

So tired of love songs, tired of love songs (I’m so tired)

Tired of love songs, tired of love

Just wanna go home, wanna go home

Wanna go home, woah





Ascolta su: