Hailee Steinfeld – Wrong Direction: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo, forse dedicato all’ex fidanzato Niall Horan

Rilasciato mercoledì 1° gennaio 2019 via Republic Records, Wrong Direction è un singolo dell’attrice e cantautrice statunitense Hailee Steinfeld, che fa seguito al precedente Afterlife, pubblicato il 19 settembre 2019. L’inedito dovrebbe far parte del primo album in studio, sul quale al momento non si hanno notizie. La Steinfeld vanta solo un EP rilasciato nel 2015 e intitolato Haiz.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna questa bella ma straziante canzone, scritta dalla cantante con la collaborazione di Skyler Stonestreet, Lowell & Stephen “Koz” Kozmeniuk, con produzione di quest’ultimo.

Il titolo di questo pezzo ha incuriosito sin da subito, perché per molti è naturale ricollegare la parola “Direction” con gli One Direction e la cantante classe 1996, conosce molto bene uno dei membri del gruppo scioltosi da qualche anno: sto ovviamente parlando di Niall Horan, con il quale è stata fidanzata circa un anno. A quanto sembra, adesso la loro storia d’amore è terminata ed è probabile che Hailee la stia dedicando proprio al cantautore britannico. Ovviamente queste sono solo supposizioni e non c’è nulla di ufficiale, quel che è certo è che la loro relazione si interruppe un anno fa, nel dicembre 2018.

In ogni caso, nella canzone la giovane artista si rivolge all’ex fidanzato del quale era innamoratissima, ma evidentemente qualcosa è andata storta, questa relazione non era come si immaginava e lascia chiaramente intendere che lui l’abbia tradita con un’altra.

“Ho imparato quanto sia facile innamorarsi dell’idea di innamorarmi. Ho scritto questa canzone in periodo nero della mia vita, quando mi sono resa conto di aver trascorso oltre un anno con una persona sbagliata” le parole della cantante ad Apple Music.

Hailee Steinfeld – Wrong Direction Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I don’t hate you

No, I couldn’t if I wanted to

I just hate all the hurt that you put me through

And that I blame myself for letting you

Did you know I already knew?

[Pre-Chorus]

Couldn’t even see you through the smoke

Lookin’ back, I probably should have known

But I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone

[Chorus]

Loved me with your worst intentions

Didn’t even stop to question

Every time you burned me down

Don’t know how; for a moment it felt like heaven

Loved me with your worst intentions

Painted us a happy ending

Every time you burned me down

Don’t know how; for a moment it felt like heaven

[Post-Chorus 1]

And it’s so gut-wrenchin’

Fallin’ in the wrong direction

[Verse 2]

On my tip-toes

But I still couldn’t reach your ego

Guess I was crazy to give you my body, my mind

Don’t know what I was thinkin’ ’til now

Everyone thinks that you’re somebody else

You even convinced yourself

[Pre-Chorus]

Couldn’t even see you through the smoke

Lookin’ back, I probably should have known

But I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone

[Chorus]

Loved me with your worst intentions

Didn’t even stop to question

Every time you burned me down

Don’t know how; for a moment it felt like heaven

Loved me with your worst intentions

Painted us a happy ending

Every time you burned me down

Don’t know how; for a moment it felt like heaven

[Post-Chorus 2]

And it’s so gut-wrenchin’ (Ooh, ooh)

Fallin’ in the wrong direction (Ooh, ooh)

How did you sweep me right off my feet?

Baby, I can’t keep (Fallin’ in the wrong direction)

How did you sweep me right off my feet?

Right off my feet





[Pre-Chorus]

Couldn’t even see you through the smoke

Lookin’ back, I probably should have known

But I just wanted to believe that you were out sleepin’ alone

[Chorus]

Loved me with your worst intentions

Didn’t even stop to question (No)

Every time you burned me down (Me down)

Don’t know how; for a moment it felt like heaven

Loved me with your worst intentions

Painted us a happy ending (Ooh)

Every time you burned me down (Me down)

Don’t know how; for a moment, it felt like heaven

[Post-Chorus]

And it’s so gut-wrenchin’

Fallin’ in the wrong direction





Io non ti odio

No, non ci riuscirei nemmeno se volessi

Odio tutta la sofferenza che mi hai fatto passare

E mi attribuisco la colpa per avertelo permesso

Lo sapevi che lo sapevo già?

Non riuscivo a vederti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto saperlo

Ma volevo credere che tu fossi fuori a dormire da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a riflettere

Ogni volta che mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi un lieto fine

Ogni volta che mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Ed è così angosciante

Finire nella direzione sbagliata

In punta di piedi

Ma non riuscivo ancora a raggiungere il tuo ego

Credo di essere stata una pazza a concederti il mio corpo, la mia mente

Non so cosa mi sia passato per la testa fino ad ora

Tutti credono che tu sia un’altra persona

Ti sei persino autoconvinto di questo





Non riuscivo a vederti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto saperlo

Ma volevo credere che tu fossi fuori a dormire da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a riflettere

Ogni volta che mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi un lieto fine

Ogni volta che mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Ed è così angosciante (Ooh, ooh)

Finire nella direzione sbagliata (Ooh, ooh)

Come mi hai fatto a farmi cadere ai tuoi piedi?

Baby, non posso continuare (Finire nella direzione sbagliata)

Come mi hai fatto a farmi cadere ai tuoi piedi?

Proprio ai tuoi piedi

Non riuscivo a vederti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto saperlo

Ma volevo credere che tu fossi fuori a dormire da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a riflettere (No)

Ogni volta che mi facevi a pezzi (a pezzi)

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi un lieto fine (Ooh)

Ogni volta che mi facevi a pezzi (a pezzi)

Non so come; per un momento mi sembrava un Paradiso

Ed è così angosciante

Finire nella direzione sbagliata

