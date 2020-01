Claudio Baglioni – Gli anni più belli: audio e testo del singolo per la colonna sonora del film di Gabriele Muccino

Rilasciato venerdì 3 gennaio 2019, Gli anni più belli è un singolo di Claudio Baglioni che anticipa l’album di inediti Dodici Note e la colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino, al cinema dal 13 febbraio 2020. Il brano è già stato utilizzato nel trailer della pellicola, che racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, dagli anni ottanta a oggi. Il testo e l’audio.

Il cantautore romano classe 1951, icona della musica italiana, torna alla ribalta con questa nuova canzone, primo assaggio di questo atteso progetto, successore di ConVoi (ottobre 2013), che sarà seguito proprio da dodici concerti in programma il prossimo giugno nella capitale, esattamente alle Terme di Caracalla e sarà la prima volta in assoluto che la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla, vedrà protagonista lo stesso artista in dodici spettacoli consecutivi. I fan avranno modo di ascoltare un Blaglioni in un’inedita e raffinata dimensione classica, dal 6 al 17 giugno. I tagliandi d’ingresso sono acquistabili su TicketOne.

Fedelmente al tema della pellicola, che inizialmente doveva intitolarsi “I migliori anni” e le cui musiche sono opera di Nicola Piovani, in questo contagioso brano in pieno stile Baglioni, l’artista canta il richiamo di libertà dei sogni dell’adolescenza, il valore dell’amicizia, il rapporto tra amore e dolore e la necessità di cercare dentro di noi le energie per vivere il futuro.

Claudio Baglioni Gli anni più belli testo

Download su: Amazon – iTunes

Noi che

sognavamo i giorni di domani

per crescere

insieme e mai lontani

e sapere già cos’è un dolore

e chiedere

in cambio un po’ d’amore

Noi

occhi di laguna

noi

ladri di fortuna

noi

cavalieri erranti della luna





Noi

una bufera di capelli

in aria a far castelli

noi

che abbiamo urlato al vento

per cantare noi

gli anni più belli

noi

in una fuga da ribelli

un pugno di granelli

noi

che abbiamo preso strade per cercare in noi

gli anni più belli.

Noi che

volevamo fare nostro il mondo

e vincere

o andare tutti a fondo

ma il destino aspetta dietro un muro

e vivere

è il prezzo del futuro

Noi

guance senza fiato

noi

labbra di peccato

noi

passeggeri persi nel passato

Noi

una rincorsa di ruscelli

tra nuvole e gli uccelli

noi

che abbiamo visto il sole accedere su noi

gli anni più belli

noi

una promessa da fratelli

tra lacrime di ombrelli

noi

che abbiamo udito il mare piangere con noi

gli anni più belli





E quel tempo è un film di mille scene

non si sa com’è la fine

se le cose che ci fanno stare bene

sono qui

proprio qui

forse no

forse si

sempre qui

e siamo noi

ancora quelli

Noi

con le ferite dei duelli

e spalle di fardelli

noi

che abbiamo spinto il cuore a battere per noi

gli anni più belli

noi

che siamo stati lunghi agnelli

con l’anima a brandelli

noi

che abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi

gli anni più belli

gli anni più belli.





