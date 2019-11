Giordana Petralia – Chasing Paper: audio, testo e traduzione dell’inedito a X Factor 2019

In occasione del quinto Live della tredicesima edizione del talent show X Factor, andata in scena giovedì 21 novembre 2019, Giordana Petralia ha cantato Chasing Paper, uno degli inediti della serata. Il testo, la traduzione e l’audio della nuova canzone, coscritta niente meno che dall’australiana Sia Furler, una delle autrici più brave e stimate al mondo.

Giordana è giovanissima, vive in provincia di Catania, suona l’arpa (sempre presente con lei nelle sue performance) e studia pianoforte e canto. Per avere sedici anni, questa ragazza è sicuramente molto promettente. Oltre a lei, in questa serata di inediti si sono esibiti Davide Rossi con il brano Glum, i Sierra con la loro Enfasi, Nicola Cavallaro in Like I Could, Eugenio Campagna sulle note della sua Cornflakes, i Booda che hanno presentato Elefante e Sofia Tornambene che ha cantato “A domani per sempre”.

Qui la cantante parla di una ragazza che all’inizio aveva dei vincoli nel far le sue cose, ma ne nella seconda parte è come se raccontasse del volersi sentire libera, pronta a spiccare il volo.

Giordana Petralia – Chasing Paper testo e traduzione

Working my fingers, my fingers working ’em to the bone

looking for something, looking for something

suddenly I don’t know what am I searching for

is it me, is it me, oh baby, yeah.

I’m walking and running and driving surviving and all while

I’m on the phone doing and doing not being OD’ing

oh, it’s a heavy load what am I searching for

is it me, is it me, baby yeah

I’m dyin’, gotta get out, gotta get out, yeah

I gotta get out gotta get out of here

oh, and I’m feelin’ it now, I’m feelin’ it now,

I know I been tied down, been tied down

I was tied and bound

but not today

watch as I shake my chains

won’t play no slave

come what may, let’s go outside

come on, let’s chase the sun

oh Lord, I know that money, no money can’t buy us love

so I ain’t chasing paper, I’m done

no I ain’t chasing paper, I’m done.





Now I found love, here I found love and this love is strong enough

it carries me through carries me to you,

even when things get rough, what have I found here

oh, was it me it was me, oh baby, yeah

I’m dyin’, gotta get out, gotta get out, yeah

I gotta get out gotta get out of here

oh, and I’m feelin’ it now, I’m feelin’ it now,

I know I been tied down, been tied down

I was tied and bound

but not today

watch as I shake my chains

won’t play no slave

come what may, let’s go outside

come on, let’s chase the sun

oh Lord, I know that money, no money can’t buy us love

so I ain’t chasing paper, I’m done

no I ain’t chasing paper, I’m done.





Lavorando, lavorando allo stremo

cercando qualcosa, cercando qualcosa

improvvisamente non so cosa sto cercando

sono io, sono io, oh baby, si

Cammino, corro, guido, sopravvivo e per tutto il tempo

Sto al telefono facendo e facendo e non sono in overdose

oh è un grande peso quello che sto cercando

sono io, sono io, oh baby, si





Sto morendo, devo uscire, devo uscire, si

Sì, devo uscire, devo uscire da qui

oh e lo sento adesso, lo sento adesso

So di essere legata, legata

Ero legata e immobilizzata

ma non oggi

guarda mentre scuoto le catene

non giocherò a fare la schiava

costi quel che costi, usciamo

andiamo, inseguiamo il sole

oh signore, penso che i soldi, che i soldi non possono comprarci l’amore

quindi non sto inseguendo i soldi, ho smesso

no, non sto inseguendo i soldi, ho smesso

Ora ho trovato l’amore, qui ho trovato l’amore e questo amore è abbastanza forte

mi porta, mi porta da te

anche quando le cose si fanno difficili, cosa ho trovato qui

oh, ero io ero io, oh baby, sì

Sto morendo, devo uscire, devo uscire, si

Sì, devo uscire, devo uscire da qui

oh e lo sento adesso, lo sento adesso

So di essere legata, legata

Ero legata e immobilizzata

ma non oggi

guarda mentre scuoto le catene

non giocherò a fare la schiava

costi quel che costi, usciamo

andiamo, inseguiamo il sole

oh signore, penso che i soldi, che i soldi non possono comprarci l’amore

quindi non sto inseguendo i soldi, ho smesso

no, non sto inseguendo i soldi, ho smesso

