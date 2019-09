Sierra – Enfasi (Stolen Dance Remix – audizioni di X Factor 13): video, live video e testo della canzone con la base di Stolen Dance dei Milky Chance

Alle audizioni 3 di X Factor 13 si sono presentati i Sierra sulle note di Enfasi, bel brano rap che fa utilizzo della base della hit Stolen Dance dei Milky Chance, pubblicata il 9 maggio 2014, già incisa precedentemente dal duo in una versione più lunga denominata Enfasi (Stolen Dance RMX): leggi il testo (di entrambe le versioni) e guarda il live video alle audizioni di X Factor 2019 e il video ufficiale precedentemente reso disponibile nel loro canale Youtube.

Con questo convincente brano, per motivi di tempo più corto rispetto alla versione già online dal 26 luglio scorso, questi due ragazzi di 26 anni sono riusciti a passare al Bootcamp. I Sierra hanno un loro studio di registrazione, nel quale creano musica auto-prodotta, perché il loro obiettivo nella vita è quello di far musica e a parer mio, hanno tutte le qualità per fare questo mestiere.

Alla conclusione della loro emozionante performance, c’è stato il tripudio del pubblico, una standing ovation direi più che meritata, ma anche i quattro giudici sono rimasti entusiasmati da questa loro esibizione, che ha convinto pure Sfera Ebbasta, che di mestiere fa proprio il rapper, quindi un suo giudizio positivo era davvero fondamentale per questa talentuosa coppia rap/trap, della quale potremmo realmente sentire parlare in futuro. Se vi piacciono le loro canzoni e il loro stile, vi invito a visitare il loro canale Youtube e di andare anche su Spotify.

Sierra – Enfasi testo

Come fa? Ehi

Queste so’ le lettere di un uomo che ha vissuto qui

E l’esperienza degli sbagli vale molto di più

Toccare il cielo con un dito e capire che è il mare (yeh)

Mi sono scordato che vuol dire amare (ya ya)

Vorrei conoscere una donna senza dialogare

Baciarla con la mente, pensarla con le mani

Senza fare progetti per domani

Senza puntare a quelle posizioni ambite

Le, le nostre vite

Le, le nostre corse

Le, le nostre crisi

Le, le nostre forze (ya)

Io sono al centro di un vortice e la testa pensa

Vivo per inerzia, dimensione terza

Da quando ho preso in mano la penna

Ho dato vita ai nostri desideri

Ho dato vita ai miei mostri deleteri, oggi come ieri.

Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti

Non devi darmi se poi devo darti

Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune

Lungo la strada abbiamo perso il lume

Per diventare mare devi essere fiume.

Parliamo con enfasi (yeh)

Le lucciole nella mia tasca mi fanno da shaker

La mia ombra alla luce del faro mi segue, ye

Ho le chiavi, tu resta lì

Che prima o poi ritornerò

E dei graffi mi libererò

Non sarà mai peggio di così

Fammi sparire davvero (ehi)

Che anche se mi vedevi non c’ero

Ho lasciato qualcosa nel cielo (ohoh)

Ed aveva il sapore di te

Fammi sparire nel blu

Che il cielo è il mio passe-partout

Ho lasciato qualcosa ma tu

Mi fai perdere davvero

Anche quando non volevo.

Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti

Non devi darmi se poi devo darti

Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune

Lungo la strada abbiamo perso il lume

Per diventare mare devi essere fiume.

Video Stolen Dance Remix (cliccare sull’immagine per vederlo)







Testo Sierra Stolen Dance Remix

Queste so’ le lettere di un uomo che ha vissuto qui

e l’esperienza degli sbagli vale molto di più

toccare il cielo con un dito e capire che è il mare

mi son scordato che vuol dire amare

porto il sole sulla pelle sono luminoso

mille dubbi nel tragitto ma comunque andare

ma comunque vare, vivo per cantare

musica da culla per il mio riposo

dentro questo mondo sto in disparte

come dentro al selfie di uno sconosciuto che mi ha preso in un istante

felicità distante

tipo me e te

prima Mercurio e Sole, ora Plutone e Marte

vorrei conoscere una donna senza dialogare

baciarla con la mente, pensarla con le mani

senza fare progetti per domani

senza puntare a quelle posizioni ambite

le, le nostre vite

le, le nostre corse

le, le nostre crisi

le, le nostre forze

io sono al centro di un vortice e la testa pensa

vivo per inerzia, dimensione terza

da quando ho preso in mano la penna

ho dato vita ai nostri desideri

ho dato vita ai miei mostri deleteri

oggi come ieri.

Parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume.

Parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume.





Parliamo con enfasi

le lucciole nella mia tasca mi fanno da shaker

la mia ombra alla luce del faro mi segue

ho le chiavi tu resta lì

che prima o poi ritornerò

dei tuoi graffi mi libererò

non sarà mai peggio di così

questi voli lasciano le impronte ma

il vento le copre con cura

se la notte mi prende misura darò mezza luna

e porto cassa fino a reggere il volume

tipo riposto col tuo pensiero

per tutti quanti ho un costume da alieno

fammi sparire davvero

che anche se mi vedevi non c’ero

ho lasciato qualcosa nel cielo

ed aveva il sapore di te

fammi sparire nel blu

che il cielo è il mio passe-partout

ho lasciato qualcosa ma tu

mi fai perdere davvero

anche quando non volevo

anche quando non volevo.

Parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume.

Parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume.

Te che volevi me solamente quando me non voleva te, eh

me che voleva te solamente quando te non voleva me, eh

te che volevi me solamente quando me non voleva te, eh

me che voleva te solamente quando te non voleva me, eh

era te che volevi me solamente quando me non voleva te, yeh

me che voleva te solamente quando te non voleva me, yeh

era te che volevi me solamente quando me non voleva te, yeh

me che voleva te solamente quando te non voleva me, yeh yeh.